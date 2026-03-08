Відео
Відео

Найенергомісткіший прилад у домі — споживає як 65 холодильників

8 березня 2026 06:32
Іван Готевич - редактор, експерт рубрики "Техно"
Іван Готевич
редактор, експерт рубрики "Техно"
Один побутовий прилад на кухні споживає як 65 холодильників — є у багатьох
Електрична розетка та електрична духовка на кухні. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE
Електрична духовка залишається одним із найбільш енерговитратних побутових приладів у домі. Через високу потужність і необхідність постійно підтримувати температуру її споживання може бути співмірним із роботою десятків холодильників.

Про це пише РадіоТрек.

Чому духовка споживає так багато електроенергії

Домашня електрична духовка може витрачати більше електроенергії, ніж одночасно працюючі 65 холодильників. Саме через високі температури нагріву та цикли підтримання тепла цей прилад вважається одним із найенергомісткіших у побуті.

Більшість електродуховок працюють у межах 2 000-5 000 Вт. За місяць їхнє споживання може сягати 40-90 кВт-год. Для порівняння, типовий холодильник має потужність 300-800 Вт і працює менш інтенсивно, тому його вплив на рахунки за електроенергію нижчий.

Така різниця пояснюється тим, що духовці потрібно швидко набрати високу температуру та утримувати її протягом приготування. Саме це і формує значне навантаження на домашнє споживання електроенергії.

Окремо враховується і споживання в режимі очікування. Частина моделей продовжує використовувати електроенергію навіть після завершення роботи — через дисплей або годинник. У результаті річне споживання електричної духовки може доходити до 224 кВт-год.

У домівках із нестачею розеток подовжувачі часто стають "універсальним рішенням", але вони можуть непомітно підвищувати ризик перегріву проводки. Експерти попереджають, що небезпека залежить насамперед від навантаження на мережу.

Австралія стрімко наростила встановлення сонячних панелей на дахах, але це створює нову хвилю відходів. Дослідники вважають, що повторне використання панелей і продовження строку їхньої експлуатації може суттєво зменшити екологічний слід енергетики.

електроенергія економія кухня корисні поради побутова техніка
