Один побутовий прилад на кухні споживає як 65 холодильників — є у багатьох

Електрична духовка залишається одним із найбільш енерговитратних побутових приладів у домі. Через високу потужність і необхідність постійно підтримувати температуру її споживання може бути співмірним із роботою десятків холодильників.

Чому духовка споживає так багато електроенергії

Домашня електрична духовка може витрачати більше електроенергії, ніж одночасно працюючі 65 холодильників. Саме через високі температури нагріву та цикли підтримання тепла цей прилад вважається одним із найенергомісткіших у побуті.

Більшість електродуховок працюють у межах 2 000-5 000 Вт. За місяць їхнє споживання може сягати 40-90 кВт-год. Для порівняння, типовий холодильник має потужність 300-800 Вт і працює менш інтенсивно, тому його вплив на рахунки за електроенергію нижчий.

Така різниця пояснюється тим, що духовці потрібно швидко набрати високу температуру та утримувати її протягом приготування. Саме це і формує значне навантаження на домашнє споживання електроенергії.

Окремо враховується і споживання в режимі очікування. Частина моделей продовжує використовувати електроенергію навіть після завершення роботи — через дисплей або годинник. У результаті річне споживання електричної духовки може доходити до 224 кВт-год.

