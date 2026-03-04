Відео
Названо 3 прилади, які небезпечно вимикати з розетки

4 березня 2026 14:24
Яку техніку не можна вимикати з розетки — названо 3 прилади
Струменевий принтер та Wi-Fi-роутер. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE
Бажання повністю знеструмити техніку вдома здається логічним: так нібито безпечніше і економніше. Але для окремих пристроїв регулярне вимкнення з розетки може закінчитися дорогим ремонтом або незворотними дефектами.

Про те, які пристрої чутливі до частого знеструмлення, пише ТСН.

OLED-телевізори

Панелі OLED працюють на органічних світлодіодах, і для підтримання рівномірності зображення їм потрібні регулярні процеси вирівнювання та оновлення. Ці процедури запускаються автоматично в режимі очікування. Коли телевізор повністю знеструмлюють, система може не завершити калібрування.

Наслідком стає прискорений знос окремих ділянок екрана, поява "тіней" від статичних елементів і вигорання. У багатьох випадках такі дефекти не відновлюються, а дорогий телевізор втрачає комфортність перегляду.

Струменеві принтери

У струменевих моделях передбачено режим очікування, у якому друкувальна головка закривається та захищається від висихання. Якщо принтер знеструмити до переходу в безпечний стан, механізм не встигає "законсервуватися".

Після ввімкнення пристрій може запускати глибоке очищення сопел, витрачаючи значну кількість чорнил. Повторення таких циклів збільшує витрати та пришвидшує зношення головки, що інколи закінчується заміною дорогих деталей або повною відмовою принтера.

Wi-Fi-роутери

Маршрутизатори розраховані на постійну роботу: програмне забезпечення підтримує налаштування, оптимізує трафік і отримує оновлення. Часте вимкнення означає постійні повні перезавантаження, які створюють додаткове навантаження на пам'ять і мікросхеми.

Окремий ризик — раптове знеструмлення: воно може пошкодити внутрішню пам'ять роутера. У такому разі пристрій перестає працювати й часто вже не відновлюється.

Мережеві фільтри й подовжувачі часто стають "рятівним колом", коли розеток не вистачає або шнур техніки занадто короткий. Проте навіть якщо на корпусі вказано допустиме навантаження, ризики залишаються.

Електроенергія дорожчає, тому багато хто намагається вимикати техніку повністю, щоб не витрачати зайві кіловати в режимі очікування. Водночас експерти радять дотримуватися простого правила: якщо прилад не потрібен понад 30 хвилин, його можна вимкнути, але робити це варто з урахуванням особливостей конкретної техніки.

електроенергія гаджети телевізор побутова техніка роутер розетка
