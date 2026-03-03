Подовжувач і ризик пожежі — які прилади небезпечно підключати

Побутова техніка та подовжувач. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

У домівках із нестачею розеток подовжувачі часто стають "універсальним рішенням", але вони можуть непомітно підвищувати ризик перегріву проводки. Експерти попереджають, що небезпека залежить від навантаження, а не від того, що пристрій просто працює.



Чому подовжувач може стати слабким місцем

Подовжувачі мають обмеження за максимальним струмом. Якщо під'єднати техніку з високим споживанням, можна перевищити конструкційні межі кабелю — тоді він здатен перегріватися. У складніших сценаріях перегрів може призвести до плавлення ізоляції та пожежі.

Навіть якщо пристрій увімкнувся й працює, це не гарантує безпечного режиму — критичним є саме сумарне навантаження на подовжувач.

Які прилади радять підключати напряму до розетки

Мікрохвильові печі

Мікрохвильовка споживає значний струм навіть за короткої роботи. Для швидкого нагрівання їжі потрібна висока потужність, а стрибок навантаження може створювати додатковий стрес для подовжувача, особливо якщо паралельно під'єднані інші пристрої.

Холодильники з морозильною камерою

Тут важлива не лише потужність, а й тривалість навантаження: техніка циклічно вмикається й вимикається протягом усього дня, постійно "тягнучи" струм. Якщо кабель згорнутий або накритий, тепло гірше відводиться, і з часом це може пошкоджувати ізоляцію.

Пральні машини

Вони є одними з найбільш "енерговитратних" приладів у домі. Найвищі піки споживання припадають на цикли нагрівання води — саме в цей момент подовжувачі опиняються в зоні найбільшого ризику.

Електрочайники

Високий струм під час нагрівання води за короткий час підвищує ймовірність перегріву подовжувача.

Переносні електрообігрівачі

Експерти називають їх особливо небезпечними у подовжувачах, тому що вони споживають високу потужність тривалий час і розраховані на підключення безпосередньо в настінну розетку. Не варто поєднувати тепло й електрику, коли до схеми додається перевантажений кабель.

Електроенергія дорожчає, а звичка залишати техніку в режимі очікування непомітно додає кіловати до рахунків. Фахівці радять дотримуватися простого правила: якщо прилад не потрібен понад 30 хвилин, його варто вимкнути або від'єднати від мережі.

Водночас не всі пристрої добре переносять часті відключення від розетки. Деякі з них можуть втрачати налаштування або працювати нестабільно після різкого знеструмлення, тож у питанні економії важливо зважати не лише на безпеку, а й на специфіку конкретної техніки.