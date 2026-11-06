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Головна Техно Марганцевий акумулятор збільшив місткість на 409% завдяки новій суміші

Марганцевий акумулятор збільшив місткість на 409% завдяки новій суміші

Ua ru
6 листопада 2026 16:32
Марганцевий акумулятор збільшив місткість на 409%: що придумали вчені із Шанхая Unsplash
Батарейки. Фото: Unsplash

Вчені Шанхайського університету збільшили місткість марганцевої батареї на 409%, замінивши звичайний електроліт густою сумішшю. Науковці шукають різні способи покращити акумулятори: раніше на водному цинк-йодному елементі вдалося отримати понад 60 000 циклів заряджання.

Про це пише Interesting Engineering із посиланням на журнал Nano-Micro Letters, пише редакція Новини.LIVE.

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Що змінили у марганцевій батареї

Електроліт — це речовина всередині батареї, через яку рухаються заряджені частинки. Дослідники порівнювали стандартний варіант на основі сульфату марганцю з напіврідкою сумішшю на основі діоксиду марганцю. Саме такий перехід дав приріст місткості на 409%.

Під час розряджання твердий діоксид марганцю перетворюється на розчинні йони марганцю. Під час заряджання речовина переходить у реакційно активнішу форму.

Які результати показали тести

Суміш із концентрацією 4 М показала місткість 156,2 ампер-години на літр. За сили струму 30 міліамперів на квадратний сантиметр вона трималася вище 151 ампер-години на літр, а енергоефективність перевищувала 71%. За словами дослідників, ця сила струму в 30 разів більша, ніж у раніше описаних напівтвердих батареях на діоксиді марганцю.

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Автори підкреслюють, що "велика кількість активної речовини не обов'язково сповільнює реакцію". Менш концентрована суміш витримала 100 циклів із кулонівською ефективністю близько 99% та енергоефективністю 76%.

Чого поки бракує

Команда зазначає, що попереду ще робота. Частина марганцю переходить туди, куди не повинна, і накопичуються частинки, через що батарея втрачає місткість. Відомостей про терміни появи таких батарей у продажу немає.

Раніше Новини.LIVE писали, що вчені з Китаю створили цинково-йодний акумулятор, який зберіг майже 90% місткості після понад 10 000 циклів заряджання.

Також Новини.LIVE розповідали, що нова літій-металева батарея Pure Lithium Corporation пройшла понад 9 315 циклів заряджання та розряджання в лабораторних тестах. Компанія заявляє, що елементи майже не втратили місткість.

наука винахід батарея акумулятор
Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін

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