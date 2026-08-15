Коли настає час міняти смартфон: 6 головних ознак

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Смартфон може працювати роками, але поступово з'являються проблеми, які вже не завжди варто виправляти ремонтом або зміною налаштувань. Деякі ознаки прямо вказують, що пристрій наближається до кінця свого нормального життєвого циклу.

Про шість головних ознак, за якими можна зрозуміти, що смартфон пора міняти, розповідає редакція Новини.LIVE.

Смартфон більше не отримує оновлення

Термін програмної підтримки залежить від виробника та конкретної моделі. Одні смартфони отримують великі оновлення приблизно протягом трьох років від моменту виходу, інші — до семи років.

Після завершення підтримки користувач перестає отримувати нові функції, а з часом окремі застосунки можуть припинити запускатися.

Відсутність патчів безпеки також робить пристрій вразливішим.

Батарею доводиться заряджати кілька разів на день

Якщо смартфон уже не витримує день без кількох підзаряджань, це може свідчити про зношення акумулятора.

Ще одна ознака — заряджання стало помітно довшим, ніж приблизно пів року тому. Акумулятори природно деградують із часом.

Іноді проблему вирішує заміна батареї, але варто порівняти вартість ремонту з купівлею нового смартфона.

Також потрібно перевірити роз'єм живлення, оскільки пил і бруд можуть заважати нормальному контакту кабелю.

Телефон перегрівається без очевидної причини

Джерелом надмірного нагрівання може бути акумулятор, чипсет, камера або інші компоненти смартфона.

Тривале перегрівання здатне спричиняти тротлінг, зменшення яскравості дисплея та інші проблеми.

Спочатку варто перезавантажити пристрій або скинути його до заводських налаштувань і перевірити, чи продовжує він сильно нагріватися під час запуску різних застосунків.

Якщо проблема залишається, це вже може бути вагомим аргументом на користь заміни смартфона.

Смартфон сам перезавантажується або зависає

Причина регулярних зависань і самовільних перезапусків може бути як програмною, так і апаратною.

У першому випадку допомогти може скидання налаштувань або пошук застосунку, який спричиняє проблему. Якщо несправність пов'язана з пам'яттю, батареєю, контактами чи іншими компонентами, може знадобитися ремонт або заміна пристрою.

Варто також перевірити смартфон без чохла. Він може тиснути на кнопки, а магнітна застібка іноді здатна заважати нормальній роботі.

Екран перестав нормально реагувати на дотики

Перед висновком про несправність потрібно очистити дисплей. Волога, рукавички або стара захисна плівка з бульбашками повітря можуть погіршувати чутливість сенсора.

Причиною також можуть бути тріщини та сколи. Для початку варто перезавантажити смартфон.

Якщо сенсор пошкоджений або після ударів чи тривалого використання почали відходити контакти, без ремонту вже не обійтися.

Коли проблеми з екраном супроводжуються перегріванням або зависаннями, можна також перевірити смартфон після скидання до заводських налаштувань і без чохла.

З'явилися постійні проблеми з мережею або Wi-Fi

На старих смартфонах проблеми зі зв'язком можуть з'являтися поступово. Водночас навіть нові моделі, привезені з інших країн, інколи не підтримують необхідні локальні стандарти та стільникові діапазони.

Спочатку варто ввімкнути та вимкнути "Режим польоту", а потім перезавантажити телефон.

Наступний крок — перевірити SIM-картку. Вона могла зміститися, забруднитися або вийти з ладу, особливо якщо її раніше обрізали вручну.

SIM-картку можна вийняти, протерти та, за можливості, перевірити роботу смартфона з іншою карткою.

Раніше Новини.LIVE писали, що тривалість програмної підтримки Android-смартфонів суттєво залежить від виробника. Google і Samsung для актуальних моделей пропонують 6-7 років оновлень, тоді як деякі бренди обмежуються лише одним або двома великими апдейтами системи.

Також Новини.LIVE розповідали, що після кількох років використання Android-смартфон може помітно втратити швидкодію через кеш, накопичені файли, зайві застосунки та фонові процеси. Поліпшити роботу пристрою можна приблизно за 10 хвилин без купівлі нового телефона.