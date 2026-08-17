Які звички насправді "вбивають" смартфон швидше, ніж час

Android-смартфон в руках. Фото: Pexels

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Навіть старіший смартфон може залишатися придатним для повсякденних завдань протягом кількох років. Водночас деякі звички користувача здатні значно швидше пошкодити корпус, акумулятор або погіршити роботу системи.

Про те, що скорочує термін служби смартфона та яких звичок варто уникати, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на NV.

Носіння смартфона у задній кишені

Смартфон у задній кишені джинсів може опинитися під сильним тиском, наприклад під час присідання. Через це корпус здатен зігнутися або навіть зламатися.

Крім того, зростає ризик випадково впустити пристрій або втратити його. Додатковим захистом від пошкоджень може стати якісний чохол.

Контакт із водою

Навіть якщо виробник заявляє про захист від води, смартфон не варто навмисно піддавати контакту з нею.

Для використання пристрою біля басейну, ставка або іншої водойми можна скористатися спеціальним герметичним чохлом.

Перегрівання та сильний мороз

Високі та низькі температури негативно впливають на смартфон. Улітку одночасна робота навігатора та пряме сонячне проміння через лобове скло автомобіля можуть сильно нагріти акумулятор.

Перегрівання призводить до втрати місткості батареї, тому після появи попередження про високу температуру телефон варто прибрати в тінь.

У сильний мороз акумулятор може швидко втрачати заряд, а за температури близько -20 С° внутрішні компоненти стають крихкішими. У таких умовах смартфон краще тримати у внутрішній кишені куртки.

Неправильне заряджання та дешеві кабелі

Сучасні літієві акумулятори не потрібно постійно розряджати до нуля та заряджати до 100%. Для довговічності батареї оптимальним називається діапазон від 40% до 80%.

Небезпеку також можуть становити дешеві кабелі без спеціального мікрочипа для регулювання напруги. Через стрибок струму вони здатні пошкодити акумулятор або плату живлення.

Бруд у роз'ємі та переповнена пам'ять

У роз'ємі для заряджання поступово накопичуються пил і ворс із кишень. Через це штекер може перестати щільно прилягати, а смартфон — нормально заряджатися.

Очистити роз'єм можна м'якою щіточкою.

Переповнене внутрішнє сховище також може сповільнювати роботу операційної системи. Непотрібні застосунки варто видаляти, фотографії переносити у хмару, а завантажені відео та музику — регулярно очищати.

Смартфон ніколи не перезавантажують

Щотижневе перезавантаження дозволяє програмному забезпеченню оновитися та очистити тимчасовий кеш.

Це також звільняє оперативну пам'ять і може повернути пристрою швидшу роботу.

Смартфон міняють лише через його вік

Старий пристрій не обов'язково потрібно одразу замінювати, якщо він продовжує справлятися з потрібними завданнями та отримує підтримку.

Наприклад, iPhone 6s отримував нові версії системи протягом шести років після виходу. Відновлені вживані смартфони також можуть працювати не гірше за нові пристрої з магазину.

Раніше Новини.LIVE писали, що Android-смартфон може помітно втрачати заряд уночі навіть без активного використання та з вимкненим екраном. Однією з причин може бути фонова функція, яка постійно сканує простір у пошуках бездротових сигналів.

Також Новини.LIVE розповідали, що з часом акумулятор смартфона поступово втрачає початкову місткість, через що пристрій доводиться заряджати частіше. На Android перевірити стан батареї можна через системні налаштування або за допомогою спеціальних застосунків.