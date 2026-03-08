Очищення пам'яті на телефоні — що видалити, щоб не гальмував

Застосунки на смартфоні та смартфон в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Смартфон починає працювати повільніше, коли сховище майже заповнене, а система більше не має запасу для нових файлів і стабільної роботи. У такій ситуації можуть зникати можливість встановлювати застосунки, робити фото або зберігати документи.

Про це пише OBOZ.ua.

Реклама

Читайте також:

Що найбільше займає пам'ять на Android та iPhone

Перед очищенням варто подивитися, як саме використовується внутрішнє сховище. У налаштуваннях смартфона зазвичай є розділ із розподілом пам'яті, де видно, скільки місця займають застосунки, фото, документи, кеш та інші дані. Це допомагає швидко визначити, що саме перевантажує пристрій.

Однією з головних причин нестачі місця часто стають встановлені програми. Серед них нерідко залишаються сервіси, якими давно не користувалися, але вони й далі займають значний обсяг пам'яті. Видалення непотрібних застосунків може одразу дати помітний результат.

Великий обсяг сховища також займають фотографії, особливо якщо йдеться про знімки у високій якості. Перенесення фото до хмарних сервісів на кшталт Google Фото або iCloud дає змогу зберегти файли та водночас звільнити місце на самому пристрої.

Окремо варто перевірити кеш застосунків. Тимчасові файли накопичуються під час роботи програм і з часом можуть займати чимало пам'яті. Очистити їх можна через налаштування окремих застосунків або системні параметри смартфона.

Ще одна категорія, яка часто залишається без уваги — завантажені документи. PDF-файли, DOC-документи та інші вкладення нерідко зберігаються в пам'яті після перегляду сайтів, листів або повідомлень. Зазвичай їх можна знайти у папці із завантаженнями та видалити вручну.

Швидко заповнюють сховище і медіафайли з месенджерів. Фото, відео, GIF-анімації, стікери та інші вкладення накопичуються особливо активно, якщо в налаштуваннях увімкнене автоматичне збереження. Саме тому варто перевірити параметри месенджерів і за потреби вимкнути цю функцію.

Коли на телефоні ввімкнено Wi-Fi, він постійно шукає доступні мережі поблизу. Під час такого пошуку смартфон може передавати MAC-адресу — унікальний ідентифікатор мережевого модуля, за яким різні точки доступу здатні розпізнавати один і той самий пристрій.

Ще однією проблемою, з якою інколи стикаються власники смартфонів, є несправності акумулятора. Зокрема, роздута батарея пристрої може свідчити про серйозну технічну проблему та підвищує ризик перегріву або займання, тому експерти радять не намагатися ремонтувати її самостійно.