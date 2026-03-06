Як приховати смартфон у Wi-Fi — що таке MAC-адреса і як уникнути відстеження

Зображення безплатного Wi-Fi та чоловік зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Коли на телефоні ввімкнено Wi-Fi, він постійно шукає доступні мережі поблизу. Під час такого пошуку пристрій передає MAC-адресу — унікальний апаратний ідентифікатор мережевого модуля, який дозволяє бездротовим мережам розпізнавати один і той самий пристрій.

На новіших версіях Android та iOS проблему частково вирішує рандомізація MAC-адреси. Замість справжнього ідентифікатора телефон використовує випадкову адресу під час пошуку мереж або підключення до них.

Цей механізм за замовчуванням працює на Android 10 і новіших версіях, а також на iPhone з iOS 14 або новішою системою. Для різних Wi-Fi-мереж пристрій може використовувати різні випадкові MAC-адреси, через що стороннім мережам складніше пов'язати активність телефона між різними локаціями.

На Android перевірити це можна в розділі "Налаштування" — "Бездротові з'єднання" — Wi-Fi, відкривши параметри потрібної мережі. Якщо там вказано Randomized MAC, то використовується випадкова адреса. Якщо відображається Phone MAC, мережа бачить справжню апаратну адресу пристрою.

На iPhone аналогічна функція має назву Private Wi-Fi Address. Вона доступна в меню "Налаштування" — Wi-Fi в параметрах конкретної мережі.

Базова рандомізація зменшує відстеження між різними мережами, але не повністю прибирає його в межах однієї й тієї самої точки доступу. Якщо випадкова MAC-адреса закріплена за конкретною мережею, оператор цієї мережі все одно може впізнавати пристрій під час повторних підключень.

У Android 12 з'явилася додаткова функція — non-persistent randomization. Вона дозволяє змінювати випадкову MAC-адресу навіть для вже збереженої мережі. У такому сценарії одна й та сама Wi-Fi-мережа не отримує стабільний ідентифікатор пристрою під час кожного нового підключення.

Ця опція не активується автоматично. Вона розміщена в "Меню розробника", де потрібно ввімкнути параметр Wi-Fi non-persistent MAC randomization.

Попри переваги для приватності, рандомізація MAC-адреси інколи спричиняє проблеми з доступом до інтернету в окремих Wi-Fi-мережах. У таких випадках мережа може не пропускати пристрій із випадковою адресою, і для підключення доводиться перемикатися на реальну MAC-адресу телефона.

Бездротовий інтернет сьогодні працює майже безперервно — більшість гаджетів постійно залишаються підключеними до Wi-Fi. Через це користувачі дедалі частіше замислюються, чи варто вимикати бездротове з'єднання на ніч.

Окремі ризики також пов'язані з підключенням до відкритих мереж у громадських місцях. Wi-Fi у кафе або магазинах може здаватися зручним, але такі точки доступу іноді використовують для перехоплення даних або відстеження пристроїв.