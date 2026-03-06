MacBook Neo — яких функцій позбавили найдешевший ноутбук Apple

Ноутбук MacBook Neo. Фото: кадр з відео/YouTube

Новий MacBook Neo став найдоступнішим ноутбуком Apple для студентів і користувачів, яким потрібен базовий пристрій для щоденних завдань. Щоб утримати ціну на рівні нижче 500 доларів для студентів і 599 доларів для решти покупців, компанія відмовилася від частини звичних для MacBook функцій.

Про те, які функції втратив доступний MacBook, пише Lifehacker.

Реклама

Читайте також:

Без Touch ID у базовій версії

Початкова конфігурація MacBook Neo не має Touch ID, тому для входу та підтвердження дій доведеться щоразу вводити пароль вручну. Версія з цим датчиком коштує на 100 доларів дорожче та водночас отримує 512 ГБ накопичувача, тоді як базова модель має лише 256 ГБ.

Без підсвічування клавіатури

Ще одним спрощенням стала відсутність підсвічування клавіатури. Для ноутбуків Apple це давно звична функція, особливо для роботи в темряві або при слабкому освітленні, але в Neo від неї відмовилися для зниження вартості.

Без True Tone

MacBook Neo також не підтримує True Tone. Через відсутність датчика зовнішнього освітлення дисплей не може автоматично підлаштовувати кольори та яскравість під умови навколо, як це роблять інші моделі MacBook.

Без вибору оперативної пам'яті

Окремим компромісом стала пам'ять. Для MacBook Neo не передбачено конфігурацій із більшим обсягом оперативної пам'яті, тому користувачі обмежені 8 ГБ ОЗП. Для базових сценаріїв цього має вистачити, але при великій кількості одночасно відкритих програм це може стати слабким місцем у майбутньому.

Без швидкого заряджання

Ноутбук не отримав підтримку швидкого заряджання. У комплекті постачається 20-ватний USB-C адаптер, який працює з батареєю на 36,5 Вт-год. Для порівняння, у MacBook Air з чипом M5 акумулятор має місткість 53,8 Вт-год.

Без Thunderbolt

Серед інтерфейсів у MacBook Neo є два USB-C порти, один із підтримкою USB 3 і ще один із USB 2, але без Thunderbolt. Для більшості користувачів це не стане проблемою, однак аксесуари, док-станції та зовнішні дисплеї, що потребують саме Thunderbolt, із цією моделлю не працюватимуть.

Без трекпада Force Touch

Apple також відмовилася від трекпада Force Touch. Це означає, що панель не підтримує натискання з визначенням сили, а разом із цим — деякі звичні для інших MacBook жести та функції Force Click.

Яких ще функцій бракує

Крім основних обмежень, у MacBook Neo немає ще кількох можливостей, на які можуть звернути увагу більш вимогливі користувачі. Модель не підтримує Center Stage для фронтальної камери, дисплей Wide Color (P3), Neural Accelerators, систему з чотирьох динаміків і масив із трьох мікрофонів — замість цього тут встановлено два динаміки та два мікрофони. Також 3,5-мм роз'єм не розрахований на високоомні навушники, відсутній Wi-Fi 7 і немає підтримки динамічного відстеження рухів голови з AirPods.

Раніше AnTuTu опублікував рейтинг iOS-пристроїв за лютий, сформований на основі оцінок користувачів. До списку потрапило багато моделей Apple, випущених кілька років тому, що показує стабільно високий рівень задоволеності власників навіть старішими пристроями компанії.

Водночас на ринку аксесуарів для екосистеми Apple вже з'являються нові чутки. Інсайдери припускають, що цього року компанія може випустити дорожчу модифікацію AirPods Pro 3, хоча сама модель з'явилася лише кілька місяців тому.