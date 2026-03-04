Apple представила бюджетний ноутбук MacBook Neo — ціна стартує від 599 доларів

Коробка з ноутбуком MacBook Neo. Фото: кадр з відео/YouTube

Apple представила бюджетний ноутбук MacBook Neo й одразу запустила передзамовлення в Apple Store. Стартова ціна моделі — 599 доларів, а для покупців з освітньою знижкою — 499 доларів.

Про це пише 9to5Mac.

Реклама

Читайте також:

Які характеристики MacBook Neo

MacBook Neo став новим поповненням у лінійці Mac і вже доступний для передзамовлення в Apple Store. Найраніші терміни доставки, які зараз відображаються в магазині, припадають на середу, 11 березня.

Базова версія за 599 доларів оснащена 256 ГБ сховища та не має Touch ID. Друга конфігурація коштує 699 доларів: вона отримала 512 ГБ пам'яті та додає Touch ID.

Новинку пропонують у чотирьох кольорах:

сірий;

індиго (синій);

рум'яний (рожевий);

цитрусовий (жовтий).

Кольорова палітра ноутбука MacBook Neo. Фото: Apple

Старший віцепрезидент Apple з апаратної інженерії Джон Тернус, коментуючи запуск моделі, заявив, що MacBook Neo має забезпечити "магію Mac" за "проривною" ціною. За його словами, ноутбук отримав алюмінієвий корпус, дисплей Liquid Retina, продуктивність на чипі A18 Pro, автономність на весь день, а також камеру, мікрофони, динаміки, клавіатуру Magic Keyboard і Multi-Touch трекпад.

Раніше Apple також представила iPhone 17e — найдоступнішу модель у лінійці iPhone 17 із підтримкою MagSafe. Новинка стартує з тієї ж ціни, що й торішній iPhone 16e, але отримала вдвічі більший обсяг базової пам'яті.

Паралельно з цим у витоках з'являється інформація про майбутні моделі компанії. За даними інсайдерів, Apple тестує новий "преміальний" колір для iPhone 18 Pro.