Чоловік заряджав смартфон двічі на день, поки не вимкнув цю функцію

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Навіть смартфон із великим акумулятором може швидко втрачати заряд через фонові процеси, які працюють без активної участі користувача. В одному з таких випадків значну витрату енергії пов'язали з активністю сервісів Google у фоновому режимі.

Про те, яке налаштування Google може впливати на заряд Android та як обмежити фонову активність, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на MakeUseOf.

Чому сервіси Google можуть витрачати заряд у фоні

Автор MakeUseOf зіткнувся з проблемою на Galaxy S25 Ultra, який доводилося заряджати двічі на день навіть за невеликого активного використання.

Причиною виявилася фонова робота Google Play Services, пов'язана із синхронізацією, визначенням місцезнаходження та перевіркою оновлень.

Google Play Services забезпечує роботу Gmail, Карт, Play Store та інших програм і сервісів Google на Android. Тому повністю вимикати цей сервіс не рекомендується.

Щоб скоротити витрати заряду, можна обмежити використання мобільних даних у фоновому режимі для окремих застосунків Google.

Для цього потрібно відкрити "Налаштування" — "Додатки", вибрати Google Play Store, застосунок Google або Google Play Services, перейти до розділу "Мобільні дані" та вимкнути параметр "Дозволити використання даних у фоновому режимі".

Назви пунктів меню можуть відрізнятися залежно від виробника смартфона та версії Android.

Також можна відкрити "Налаштування" — "Акаунт" — обліковий запис Google та вимкнути автоматичну синхронізацію для сервісів, якими користуються рідко.

Якщо важливо без затримок отримувати нові листи та події, синхронізацію Gmail і Календаря краще залишити увімкненою.

Наскільки може змінитися автономність

У випадку автора MakeUseOf до вечора на смартфоні раніше залишалося близько 15-20% заряду. Після обмеження фонової активності показник зріс приблизно до 40%.

За його словами, це дало близько однієї-двох додаткових годин автономної роботи. При цьому час активного використання екрана майже не змінився, а різниця проявлялася переважно тоді, коли смартфон просто лежав без використання.

Результат може відрізнятися залежно від моделі Android-смартфона. Водночас обмеження непотрібної фонової активності також може зменшити витрати мобільного трафіку.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть новий Android-смартфон може помітно втрачати заряд протягом ночі без активного використання. Однією з причин здатна бути фонова функція, яка постійно сканує простір у пошуках бездротових сигналів.

Також Новини.LIVE розповідали, що нічне заряджання смартфона вже не вважається настільки шкідливим для акумулятора, як раніше. Сучасні системи керування живленням змінили підхід до догляду за батареєю та зробили частину старих рекомендацій неактуальною.