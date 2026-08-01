Чи можна залишати смартфон на зарядці на всю ніч: відповідь експерта

Зарядний пристрій, смартфон на зарядці. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Заряджання смартфона протягом усієї ночі часто вважають небезпечним для акумулятора. Однак сучасні системи керування живленням змінили правила догляду за батареєю та зробили частину старих порад неактуальною.

Про те, чи можна залишати смартфон на зарядці на всю ніч і які звички справді шкодять батареї, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

Які міфи про заряджання смартфона не відповідають дійсності

За словами консультанта з цифрових технологій eQualitie та експерта з телекомунікацій Олександра Глущенка, сучасний смартфон неможливо "перезарядити" протягом ночі.

Після досягнення 100% вбудований контролер живлення обмежує або припиняє подавання струму до акумулятора. Тому справний пристрій із якісним зарядним обладнанням можна залишати підключеним до мережі.

Неактуальною є й порада повністю розряджати новий смартфон, а потім заряджати його до 100%, щоб "розігнати" батарею. Така практика стосувалася старих нікелевих акумуляторів і може бути шкідливою для сучасних літієвих моделей.

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Експерт також не радить постійно закривати всі застосунки в меню багатозадачності. Їхній повторний запуск може потребувати більше енергії, ніж зберігання у фоновому стані в оперативній пам'яті.

Якісне швидке заряджання саме по собі також не повинно псувати акумулятор. Смартфон контролює потужність і зменшує струм, якщо температура стає надто високою.

Які звички насправді скорочують ресурс батареї

Головною загрозою для літієвого акумулятора є сильне нагрівання, особливо якщо воно регулярно виникає під час заряджання.

Не варто запускати вимогливі ігри, монтувати відео або користуватися іншими ресурсомісткими застосунками, коли смартфон підключений до зарядного пристрою. Одночасна робота процесора та поповнення батареї можуть посилити нагрівання.

Для зменшення зношення експерт рекомендує за можливості тримати рівень заряду в межах від 20% до 80% та використовувати вбудовані функції оптимізованого заряджання.

Водночас не слід надовго залишати смартфон повністю розрядженим. Тривале перебування батареї на критично низькому рівні може прискорити її хімічну деградацію.

Під час нічного заряджання бажано не накривати пристрій ковдрою або подушкою та не залишати його в місці з поганою вентиляцією. Значно важливіше уникати перегрівання, ніж щоразу відключати смартфон одразу після досягнення 100%.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть відносно новий Android-смартфон може почати швидше втрачати заряд без помітного зношення акумулятора. Причиною нерідко стають фонові функції та процеси, які постійно споживають енергію непомітно для власника.

Також Новини.LIVE розповідали, що однаковий роз'єм USB-C не гарантує однакової швидкості заряджання. Реальні можливості кабелю залежать від підтримуваної потужності, стандартів передавання енергії та сумісності зі смартфоном і адаптером.