Зелена та синя крапки в кутку екрана Android: що вони показують

Зелена крапка у кутку екрана Android. Фото: кадр з відео/YouTube

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Невелика зелена або синя крапка у верхньому куті екрана Android з'являється не випадково. Так смартфон попереджає, що певний застосунок прямо зараз використовує камеру, мікрофон або дані про місцезнаходження.

Про те, що означають зелена та синя крапки на Android і як перевірити активність застосунків, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на How-To Geek.

Що означає зелена крапка на Android

Зелена крапка у правій частині рядка стану є індикатором конфіденційності. Вона з'являється, коли застосунок отримує доступ до камери, мікрофона або одразу до обох сенсорів.

На смартфонах Google Pixel відображається невелика зелена крапка. На Samsung Galaxy спочатку можуть з'явитися значки камери або мікрофона, які через кілька секунд перетворюються на зелену крапку.

Подібний індикатор передбачений і на інших Android-смартфонах з Android 12 та новішими версіями системи.

Як дізнатися, який застосунок використовує камеру або мікрофон

Якщо відкрити панель сповіщень, зелена крапка перетвориться на значок камери, мікрофона або обох одразу, наприклад під час запису відео.

Після натискання на значок можна побачити, який саме застосунок використовує відповідний сенсор.

На пристроях Pixel після натискання відкривається інформація про використання мікрофона, камери та геолокації. Звідти можна перейти до дозволів застосунку та за необхідності заборонити йому доступ.

Додатково кнопка "See recent access" відкриває панель конфіденційності Android, де показано, які застосунки протягом останніх 24 годин зверталися до мікрофона, камери та геолокації.

Що означає синя крапка на Android

Синя крапка повідомляє, що певний застосунок у цей момент отримує інформацію про місцезнаходження смартфона.

Це може бути Google Maps, "Погода" або інша програма, якій користувач дозволив доступ до геолокації.

Синій індикатор з'явився з Android 16 і працює подібно до зеленого. Через панель сповіщень можна перевірити, який застосунок використовує геолокацію, змінити його дозвіл або перейти до історії доступу.

На iPhone також є індикатори конфіденційності

Apple використовує схожу систему починаючи з iOS 14, яка вийшла у 2020 році.

На iPhone помаранчева крапка означає використання мікрофона, а зелена з'являється під час роботи камери. Якщо застосунок одночасно використовує камеру та мікрофон, також показується зелений індикатор.

Для доступу до геолокації в iPhone замість крапки використовується невеликий значок стрілки.

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