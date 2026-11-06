Планета Нептун. Фото: NASA

Фізики стиснули воду між двома алмазами до тиску понад 222 гігапаскалі й побачили зміну її структури, яку досі не спостерігали в лабораторії. Це вже не перша несподіванка із цією речовиною: раніше вчені описали лід "XXI", який не плавиться за кімнатної температури.

Про це пише ScienceAlert із посиланням на журнал Communications Chemistry, пише редакція Новини.LIVE.

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Як воду стиснули між алмазами

Дослідження провели науковці Університету Невади в Лас-Вегасі. Воду затиснули між вершинами двох алмазів, створивши тиск, приблизно у 2,2 мільйона разів більший за тиск на поверхні Землі. Такий тиск, як пише видання, характерний для планет на кшталт Урана й Нептуна.

Зміни в атомній структурі вчені побачили за допомогою рентгенівських променів. Температура в досліді не відповідала умовам усередині таких планет: збігався лише тиск.

Що сталося з льодом-X

Існує понад 20 відомих різновидів льоду. Команда працювала з льодом-X, який поступово формується в широкому діапазоні тисків і стає дуже симетричним приблизно за 50 гігапаскалів. Коли вчені вийшли за межі відомої стабільності цього льоду, його структура стала менш симетричною й більш викривленою.

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Такий перехід передбачали комп'ютерні моделі, але в лабораторії його раніше не фіксували.

"Вода в умовах, не схожих на земні, поводиться складніше, ніж ми могли уявити", — зазначив фізик Ашкан Саламат.

Навіщо це астрономам

За даними авторів, зміни в структурі води можуть впливати на теплопровідність, магнітні поля й густину планет. Це важливо для тлумачення даних телескопів про далекі світи. Вчені називають це початком "нового режиму структурної складності" у воді під високим тиском.

Раніше Новини.LIVE писали, що американські фізики знайшли спосіб значно точніше моделювати квантові процеси, складні для обчислення десятиліттями. У деяких випадках новий метод перевершив попередні моделі за точністю в 100 разів.

Також Новини.LIVE розповідали, що вчені створили комп'ютерну модель Землі без життя. Вона має допомогти відрізняти можливі ознаки життя на екзопланетах від слідів звичайних геологічних процесів.