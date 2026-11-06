Планета Нептун. Фото: NASA

Физики сжали воду между двумя алмазами до давления более 222 гигапаскалей и увидели изменение ее структуры, которое до сих пор не наблюдали в лаборатории. Это уже не первая неожиданность с этим веществом: ранее ученые описали лед "XXI", который не плавится при комнатной температуре.

Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на журнал Communications Chemistry, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как воду сжали между алмазами

Исследование провели ученые Университета Невады в Лас-Вегасе. Воду зажали между вершинами двух алмазов, создав давление, примерно в 2,2 миллиона раз большее, чем на поверхности Земли. Такое давление, как пишет издание, характерно для планет вроде Урана и Нептуна.

Изменения в атомной структуре ученые увидели с помощью рентгеновских лучей. Температура в опыте не соответствовала условиям внутри таких планет: совпадало лишь давление.

Что случилось со льдом-X

Существует более 20 известных разновидностей льда. Команда работала со льдом-X, который постепенно формируется в широком диапазоне давлений и становится очень симметричным примерно при 50 гигапаскалях. Когда ученые вышли за пределы известной стабильности этого льда, его структура стала менее симметричной и более искривленной.

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Такой переход предсказывали компьютерные модели, но в лаборатории его раньше не фиксировали.

"Вода в условиях, не похожих на земные, ведет себя сложнее, чем мы могли представить", — отметил физик Ашкан Саламат.

Зачем это астрономам

По данным авторов, изменения в структуре воды могут влиять на теплопроводность, магнитные поля и плотность планет. Это важно для толкования данных телескопов о далеких мирах. Ученые называют это началом "нового режима структурной сложности" в воде под высоким давлением.

Ранее Новини.LIVE писали, что американские физики нашли способ значительно точнее моделировать квантовые процессы, сложные для вычисления десятилетиями. В некоторых случаях новый метод превзошел прежние модели по точности в 100 раз.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ученые создали компьютерную модель Земли без жизни. Она должна помочь отличать возможные признаки жизни на экзопланетах от следов обычных геологических процессов.