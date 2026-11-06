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Главная Техно Вода под давлением, как на Нептуне, ведет себя необычно: исследование физиков

Вода под давлением, как на Нептуне, ведет себя необычно: исследование физиков

Ua ru
6 ноября 2026 17:21
Воду сжали между двумя алмазами в 2,2 млн раз сильнее земного давления: что произошло NASA
Планета Нептун. Фото: NASA

Физики сжали воду между двумя алмазами до давления более 222 гигапаскалей и увидели изменение ее структуры, которое до сих пор не наблюдали в лаборатории. Это уже не первая неожиданность с этим веществом: ранее ученые описали лед "XXI", который не плавится при комнатной температуре.

Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на журнал Communications Chemistry, пишет редакция Новини.LIVE.

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Как воду сжали между алмазами

Исследование провели ученые Университета Невады в Лас-Вегасе. Воду зажали между вершинами двух алмазов, создав давление, примерно в 2,2 миллиона раз большее, чем на поверхности Земли. Такое давление, как пишет издание, характерно для планет вроде Урана и Нептуна.

Изменения в атомной структуре ученые увидели с помощью рентгеновских лучей. Температура в опыте не соответствовала условиям внутри таких планет: совпадало лишь давление.

Что случилось со льдом-X

Существует более 20 известных разновидностей льда. Команда работала со льдом-X, который постепенно формируется в широком диапазоне давлений и становится очень симметричным примерно при 50 гигапаскалях. Когда ученые вышли за пределы известной стабильности этого льда, его структура стала менее симметричной и более искривленной.

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Такой переход предсказывали компьютерные модели, но в лаборатории его раньше не фиксировали.

"Вода в условиях, не похожих на земные, ведет себя сложнее, чем мы могли представить", — отметил физик Ашкан Саламат.

Зачем это астрономам

По данным авторов, изменения в структуре воды могут влиять на теплопроводность, магнитные поля и плотность планет. Это важно для толкования данных телескопов о далеких мирах. Ученые называют это началом "нового режима структурной сложности" в воде под высоким давлением.

Ранее Новини.LIVE писали, что американские физики нашли способ значительно точнее моделировать квантовые процессы, сложные для вычисления десятилетиями. В некоторых случаях новый метод превзошел прежние модели по точности в 100 раз.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ученые создали компьютерную модель Земли без жизни. Она должна помочь отличать возможные признаки жизни на экзопланетах от следов обычных геологических процессов.

вода Уран Нептун физика исследование ученых
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

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