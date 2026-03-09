Відео
Ця секретна функція iPhone рятує фото від розмитого фокусу

9 березня 2026 10:34
Іван Готевич - редактор, експерт рубрики "Техно"
Іван Готевич
редактор, експерт рубрики "Техно"
Секретна функція iPhone — як зафіксувати фокус камери і зробити чітке фото
Смартфон Apple iPhone та застосунок камери. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE
Камера iPhone може помилятися з фокусом у найважливіший момент, через що головний об'єкт у кадрі виходить менш різким, ніж фон. Виправити це можна вбудованою функцією, яка фіксує фокус і експозицію в обраній точці та не дає смартфону змінювати параметри під час знімання.

Про це пише SupercarBlondie.

Читайте також:

Що змінює AE/AF Lock у камері iPhone

Йдеться про функцію AE/AF Lock — блокування автоекспозиції та автофокусу. У звичайному режимі iPhone постійно підлаштовує різкість і яскравість залежно від того, куди спрямована камера та що відбувається в кадрі. У більшості випадків це працює коректно, однак інколи система змінює фокус саме в момент натискання кнопки спуску.

Через це може виникати ситуація, коли фото загалом має вдалий вигляд, але головний об'єкт виявляється трохи розмитим, тоді як задній план залишається чітким. Фіксація AE/AF Lock прибирає таку зміну та залишає вибрані параметри незмінними.

Щоб увімкнути цю функцію, потрібно відкрити застосунок "Камера", натиснути на ту частину екрана, де має бути фокус, і утримувати палець одну-дві секунди. Після цього у верхній частині екрана з'явиться напис AE/AF Lock.

Фиксация экспозиции и фокуса в iPhone
Функція фіксації експозиції та фокусу в камері iPhone. Фото: кадр з відео/YouTube

Після активації камера зберігатиме фокус і експозицію саме в цій точці, навіть якщо смартфон трохи змістити або змінити композицію кадру. Це дає змогу точніше контролювати результат і зберігати різкість на найважливішій частині зображення.

Функція особливо корисна у сценах, де в кадрі багато руху або сторонніх деталей. Наприклад, під час знімання людини камера може ненадовго переключитися на інший рухомий об'єкт позаду, але AE/AF Lock не дозволяє цього зробити.

Ще одна перевага полягає в тому, що блокування підходить для серії знімків однієї сцени. Оскільки фокус і яскравість не змінюються від кадру до кадру, фотографії виходять більш однаковими за виглядом.

iPhone 4, представлений у 2010 році, неочікувано повернувся в моду серед молоді на початку 2026 року. Старий смартфон почали використовувати як ретро-аксесуар і компактний "камерафон" для атмосферних фото, через що попит на модель помітно зріс.

Водночас інтерес користувачів викликає і ринок відновлених iPhone. Один із блогерів перевірив, чи безпечно купувати такі пристрої на Temu, замовивши два iPhone 14 Pro, і після діагностики з'ясувалося, що обидва смартфони не мали критичних технічних проблем.

Apple iPhone фото камера функції
