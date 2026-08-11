Телефонують шахраї: не відповідайте на номери з цими цифрами

Стаціонарний телефон, жінка розмовляє телефоном. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Шахраї можуть маскувати дзвінки під звичайні міжнародні, мобільні або стаціонарні номери. Тому перед відповіддю на незнайомий виклик варто звернути увагу на код країни, формат номера та те, чи очікували ви такого дзвінка.

Про те, які телефонні номери можуть викликати підозру та коли краще не брати слухавку, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ТСН.

Незнайомі міжнародні номери

Перші цифри після знака "+" вказують на країну, з якої надходить виклик. Для України використовується код +380, а, наприклад, для Німеччини — +49.

Якщо телефонує незнайомий номер із міжнародним кодом, а дзвінка з-за кордону ви не очікували, варто проявити обережність. Такий формат може використовуватися для створення видимості закордонного контакту.

Номери з кодом +380 44

Окремо радять звертати увагу на київські стаціонарні номери з кодом +380 44, оскільки такий формат дедалі частіше використовують спамери.

Якщо ви не очікуєте дзвінків зі столиці та не маєте там справ, перед відповіддю на такий виклик варто оцінити, чи може він бути вам знайомим.

Нетипові коди мобільних номерів

В Україні використовуються добре відомі коди мобільних операторів:

у Київстар це +380 67, 68, 96, 97, 98 та 77;

Vodafone використовує коди +380 50, 66, 95, 99 і 75;

Lifecell — +380 63, 73 та 93.

Якщо номер має нетипове поєднання цифр або незвичний формат, це може бути приводом уважніше поставитися до такого дзвінка.

Короткі сервісні номери

Обережність потрібна і з короткими сервісними номерами. Банки, мобільні оператори та великі компанії справді можуть використовувати їх для дзвінків клієнтам.

Водночас шахраї також можуть копіювати подібний формат. Якщо такого виклику ви не очікували, безпечніше не відповідати одразу.

Дзвінки через Viber і Telegram

Шахраї можуть телефонувати і через месенджери, використовуючи чужі або одноразові акаунти.

Особливо варто насторожитися, якщо незнайомий контакт телефонує без попереднього повідомлення та не пояснює причину дзвінка.

У такому разі краще не відповідати одразу, а за потреби перевірити контакт окремо.

Раніше Новини.LIVE писали, що зберігати важливі дані у повідомленнях і листуванні на смартфоні не завжди безпечно. У разі втрати пристрою або отримання доступу сторонніми така інформація може спричинити серйозні проблеми.

Також Новини.LIVE розповідали, що так звані "німі" дзвінки можуть використовувати для перевірки активності номера та наявності реального абонента. Після відповіді контакт здатен потрапити до баз для рекламних викликів, SMS-розсилок або спам-кампаній.