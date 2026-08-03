Як дізнатися, хто телефонує з незнайомого номера через Viber

Дівчина розмовляє телефоном, смартфон в руках. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Дзвінки з незнайомих номерів можуть надходити як від звичайних абонентів, так і від небажаних контактів. Перевірити, кому може належати номер, іноді вдається без встановлення окремих сервісів.

Про те, як дізнатися, хто телефонує з незнайомого номера, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на molbuk.ua.

Як перевірити незнайомий номер через Viber

Для перевірки потрібно відкрити Viber, ввести номер телефону, з якого надійшов дзвінок, і натиснути кнопку "Написати".

Якщо власник номера зареєстрований у месенджері та не обмежив відображення профілю, застосунок може показати його ім'я або нікнейм.

У Viber також доступна функція "Ідентифікація абонентів". Вона дозволяє розпізнавати деякі номери, навіть якщо вони не збережені в телефонній книзі.

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Месенджер звіряє номер зі своєю базою даних і за наявності збігу відображає доступну інформацію про абонента. Це може допомогти користувачеві вирішити, чи варто відповідати на дзвінок.

Чому інформація про абонента може не з'явитися

Такий спосіб не гарантує визначення кожного незнайомого номера.

Ім'я або нікнейм не відобразяться, якщо абонент не користується Viber, приховав дані в налаштуваннях конфіденційності або його номера немає в базі месенджера.

Функція також може не спрацювати, якщо виклик здійснюється через сторонній сервіс або використовує підмінений номер.

Тому інформацію у Viber варто сприймати лише як додаткову підказку. Не слід повідомляти незнайомому абоненту особисті дані, коди з повідомлень або реквізити банківської картки.

Раніше Новини.LIVE писали, що зберігати важливу інформацію у повідомленнях і листуванні на смартфоні може бути небезпечно. У разі втрати пристрою або отримання доступу сторонніми особами такі дані здатні призвести до серйозних наслідків.

Також Новини.LIVE розповідали, що так звані "німі" дзвінки можуть використовувати для перевірки активності номера та наявності реального абонента. Після відповіді контакт іноді додають до баз для рекламних викликів, SMS-розсилок і спам-кампаній.