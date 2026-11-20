S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Фото: кадр з відео

Сьогодні S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля святкує другу річницю з моменту релізу. Гра вийшла 20 листопада 2024 року на PC та Xbox Series X/S. Рівно через рік — 20 листопада 2025-го — відбувся реліз версій для PlayStation 5 та PlayStation 5 Pro.

А 20 серпня цього року в продажу з'явилося перше масштабне сюжетне доповнення S.T.A.L.K.E.R. 2: Ціна надії.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вже 2 роки

За цей час гра пройшла знаковий шлях еволюції — від релізної версії 1.0 до актуальної 2.1. Оновлення не лише виправляли технічні недоліки, а й додавали безплатний контент, механіки та цілі ігрові системи.

Так у грі з'явилися прилади нічного бачення, можливість збирати здобич із мутантів, прицілювання навскидь, нові сюжетні лінії, зброя та приціли, аномалії, погодні умови й багато іншого.

Кульмінацією цих змін стало оновлення 2.0, яке вийшло в серпні цього року. Завдяки новій версії рушія Unreal Engine 5 воно кардинально змінило те, який вигляд має Зона, як вона грається та сприймається гравцями.

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Усі примітки до оновлень можна прочитати в офіційному блозі за посиланням.

"Для нас було принципово важливо, щоб S.T.A.L.K.E.R. 2 залишався українською грою не лише за місцем створення, а й за своєю ідентичністю. Назва "Серце Чорнобиля", україномовна локалізація, культурні деталі, відсутність російської озвучки, понад 700 українських музичних композицій, використаних у грі, та принципова заборона продажів продукту в РФ і РБ — це усвідомлені рішення, які нам коштували 2,5 років додаткової роботи над релізом та значних інвестицій.

Але це було того варте. Успішний ігровий продукт S.T.A.L.K.E.R 2 став інструментом культурної цифрової дипломатії. Гра отримала на державному рівні статус "Почесного амбасадора України" та познайомила мільйони гравців у всьому світі з Україною, її історією, культурою та людьми", — говорить власник GSC Game World Максим Кріппа.

"Озираючись назад, ми неймовірно пишаємося тим шляхом, який S.T.A.L.K.E.R. 2 пройшов з моменту виходу — разом ми стали свідками справді надзвичайної трансформації. Якщо ви чекали на відповідний момент, щоб уперше зануритися в Зону або повернутися туди після першого проходження гри, ми щиро віримо, що S.T.A.L.K.E.R. 2 святкує свою річницю у найкращому вигляді", — говорить геймдиректор і CEO GSC Game World Євген Григорович.

На честь святкової події розробники випустили спеціальну листівку.

Команда розробників випустила святкову листівку. Фото: пресслужба

Про GSC Game World

GSC Game World — українська компанія з розробки відеоігор, заснована в 1995 році та найбільш відома завдяки серіям ігор S.T.A.L.K.E.R. і "Козаки".

Студія входить до холдингу ARS Capital українського підприємця Максима Кріппи.

Як писали Новини.LIVE, у мережі опублікували світлини автомобіля Volkswagen із символікою відеогри S.T.A.L.K.E.R. 2, зафіксованого на вулицях Прип’яті. Автівка нагадує транспорт із популярної гри. Її благодійний фонд Максима Кріппи передав Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

А 50-тисячною відвідувачкою інтерактивної виставки Ukraine WOW стала Лілія з Волині. З нагоди ювілейного відвідування вона отримала подарунок від гри S.T.A.L.K.E.R. 2.