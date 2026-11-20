S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Фото: кадр из видео

Сегодня S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля отмечает вторую годовщину с момента выпуска. Игра вышла 20 ноября 2024 года на PC и Xbox Series X/S. Ровно через год — 20 ноября 2025 года — состоялся релиз версий для PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.

А 20 августа этого года в продажу поступило первое масштабное сюжетное дополнение S.T.A.L.K.E.R. 2: Цена надежды.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля уже 2 года

За это время игра прошла знаковый путь эволюции — от релизной версии 1.0 до актуальной 2.1. Обновления не только исправляли технические недочеты, но и добавляли бесплатный контент, механики и целые игровые системы.

Так в игре появились приборы ночного видения, возможность собирать добычу с мутантов, прицеливание с ходу, новые сюжетные линии, оружие и прицелы, аномалии, погодные условия и многое другое.

Кульминацией этих изменений стало обновление 2.0, выпущенное в августе этого года. Благодаря новой версии движка Unreal Engine 5 оно кардинально изменило внешний вид Зоны, а также то, как в неё играют и как её воспринимают игроки.

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Все примечания к обновлениям можно прочитать в официальном блоге по ссылке.

"Для нас было принципиально важно, чтобы S.T.A.L.K.E.R. 2 оставался украинской игрой не только по месту создания, но и по своей идентичности. Название "Сердце Чернобыля", украиноязычная локализация, культурные детали, отсутствие русской озвучки, более 700 украинских музыкальных композиций, использованных в игре, и принципиальный запрет на продажу продукта в РФ и РБ — это осознанные решения, которые стоили нам 2,5 года дополнительной работы над релизом и значительных инвестиций.

Но это того стоило. Успешный игровой продукт S.T.A.L.K.E.R 2 стал инструментом культурной цифровой дипломатии. Игра получила на государственном уровне статус "Почетного посла Украины" и познакомила миллионы игроков по всему миру с Украиной, её историей, культурой и людьми", — говорит владелец GSC Game World Максим Криппа.

"Оглядываясь назад, мы невероятно гордимся тем путем, который S.T.A.L.K.E.R. 2 прошел с момента выхода — вместе мы стали свидетелями поистине необыкновенной трансформации. Если вы ждали подходящего момента, чтобы впервые окунуться в Зону или вернуться туда после первого прохождения игры, мы искренне верим, что S.T.A.L.K.E.R. 2 отмечает свою годовщину в лучшем виде", — говорит геймдиректор и генеральный директор GSC Game World Евгений Григорьевич.

В честь праздничного события разработчики выпустили специальную открытку.

Команда разработчиков выпустила праздничную открытку. Фото: пресс-служба

О GSC Game World

GSC Game World — украинская компания по разработке видеоигр, основанная в 1995 году и наиболее известная благодаря сериям игр S.T.A.L.K.E.R. и "Казаки".

Студия входит в холдинг ARS Capital украинского предпринимателя Максима Криппы.

Как писали Новини.LIVE, в сети были опубликованы фотографии автомобиля Volkswagen с символикой видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2, запечатленного на улицах Припяти. Автомобиль напоминает транспорт из популярной игры. Его благотворительный фонд Максима Криппы передал Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

А 50-тысячной посетительницей интерактивной выставки Ukraine WOW стала Лилия из Волыни. По случаю юбилейного посещения она получила подарок от игры S.T.A.L.K.E.R. 2.