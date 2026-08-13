Сонячні панелі приховують проблеми на даху: що знаходять власники

Встановлення сонячних панелей. Фото: Unsplash

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Проблеми з покрівлею під сонячними панелями можуть роками залишатися непомітними та проявитися лише після демонтажу модулів. Під ними іноді накопичуються бруд і волога, а помилки під час монтажу можуть призвести до корозії та протікання.

Про те, що може відбуватися з дахом під сонячними панелями через кілька років експлуатації та як уникнути серйозних проблем, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Portal Samorzadowy.

Що може накопичуватися під сонячними панелями

Ділянки покрівлі, закриті сонячними модулями, майже не омиваються дощем. Через це під ними протягом років можуть залишатися листя, пил, інші забруднення та волога.

Покриття під панелями також менше перебуває під впливом сонячного світла, тому з часом його колір може відрізнятися від відкритих частин даху.

Після демонтажу на покрівлі іноді помітні темніші ділянки або осередки іржі. Це може свідчити про тривале накопичення вологи або пошкодження покриття під час встановлення системи.

Найбільш вразливими вважаються точки, у яких сонячні панелі кріпляться до даху. Неправильно встановлені гвинти, гаки або анкери можуть пошкодити покрівельний матеріал.

Якщо під час монтажу пошкодили черепицю або захисний шар металевого листа, у цьому місці може почати накопичуватися вода. Згодом це здатне призвести до корозії та протікання.

На конструкцію також впливають перепади температури та сильний вітер. Через постійне навантаження кріплення з роками можуть ослабнути, а ущільнювачі — втратити герметичність.

Як не допустити пошкодження даху

Самі сонячні панелі не обов'язково шкодять покрівлі. За правильного встановлення система не повинна погіршувати її герметичність, а в окремих випадках модулі навіть захищають покриття від опадів і сонячного випромінювання.

Важливо, щоб дах перебував у хорошому стані ще до монтажу, а панелі встановили так, щоб вони не заважали відведенню дощової води та снігу.

Власникам рекомендують раз на кілька років перевіряти стан покрівлі та кріплень. Під час огляду можна вчасно помітити ослаблені елементи, накопичений бруд, сліди корозії або перші ознаки проникнення вологи на горище.

Чим раніше буде виявлена несправність, тим менший ризик, що вона призведе до дорогого ремонту покрівлі або кроквяної системи.

Раніше Новини.LIVE писали, що сонячні панелі дедалі частіше встановлюють, щоб менше залежати від централізованого електропостачання та перебоїв зі світлом. Водночас частину користувачів від переходу на сонячну енергетику стримують труднощі, які виникають ще на етапі підготовки до монтажу.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Массачусетському технологічному інституті розробили ультратонку сонячну плівку для нанесення майже на будь-які поверхні. Вона значно легша за традиційні панелі та вирізняється високим співвідношенням виробленої енергії до власної ваги.