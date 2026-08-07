Чому люди розчаровуються в сонячних панелях: 5 головних проблем

Встановлення сонячних панелей, поле сонячних панелей. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Сонячні панелі дедалі частіше встановлюють заради меншої залежності від централізованого електропостачання та перебоїв зі світлом. Водночас частину людей від переходу на сонячну енергетику відштовхують проблеми, з якими вони стикаються ще до встановлення системи.

Про п'ять головних причин, через які люди скаржаться на сонячні панелі та не поспішають переходити на сонячну енергію, розповідає редакція Новини.LIVE з посиланням на УНІАН.

Нав'язливі та сумнівні методи продажів

Однією з найпоширеніших претензій стає поведінка продавців сонячних систем. Користувачі Reddit згадують компанії з поганим сервісом, завищеними цінами та неякісним обладнанням, які водночас переконують клієнтів, що пропонують найкраще рішення на ринку.

Людей також відштовхує агресивна тактика продажів — тиск, поспіх і спроби змусити клієнта якомога швидше підписати договір. Через це негативне ставлення до сонячної енергетики може виникнути ще на етапі консультації.

Міфи про високу вартість і термін служби

Ще одна причина скепсису — поширене переконання, що сонячні панелі коштують надто дорого. Нерідко воно пов'язане з нерозумінням реальних витрат, окупності системи та способу розрахунку терміну повернення вкладених коштів.

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Також зустрічається думка, що сонячні панелі доведеться замінювати приблизно через 10 років. Водночас в обговореннях зазначається, що вони можуть працювати значно довше — до 30 років.

Не всі готові змінювати звичний спосіб життя

Для частини домогосподарств перешкодою стає не сама технологія, а небажання мати справу зі змінами та невідомістю.

Екологічні аргументи також не завжди стають достатньою мотивацією. Частіше людей цікавить можливість захиститися від інфляції, високих рахунків за електроенергію та відключень, однак такі причини важливі не для всіх.

Сонячні панелі підходять не для кожного будинку

Ефективність сонячної генерації залежить від розташування будинку, затінення та ринкових умов.

Люди також зазначають, що традиційні енергетичні компанії можуть створювати додаткові перешкоди для переходу на сонячну енергію.

Найвигіднішою вона зазвичай є там, де діють високі тарифи на електроенергію, сприятлива політика нетто-обліку та пільги на встановлення сонячних систем.

Висока початкова вартість

Для багатьох сімей головною проблемою залишається високий поріг входу. Першочерговими витратами залишаються оренда, харчування, ліки та інші необхідні покупки.

На цьому тлі початкові вкладення у сонячну енергетику можуть здаватися занадто великими, навіть якщо в довгостроковій перспективі система здатна окупитися.

Раніше Новини.LIVE писали, що тандемні сонячні елементи можуть бути ефективнішими за традиційні панелі, однак їхнє масове виробництво ускладнювала залежність від рідкісних матеріалів. Науковці запропонували доступнішу альтернативу, яка здатна полегшити масштабування технології.

Також Новини.LIVE розповідали, що ефективність сонячної електростанції визначається не лише брендом і потужністю панелей. Важливими чинниками також є регіон, кількість сонячних днів, кут нахилу даху та затінення поблизу будинку.