Смартфон пережив падіння з висоти понад 30 км і встановив рекорд Гіннеса

Смартфон в стратосфері. Фото: кадр з відео/YouTube

Смартфон у захисному чохлі скинули з висоти 30 607 м, після чого пристрій знайшли без пошкоджень. Експеримент приніс компаніям RHINOSHIELD і Sent Into Space рекорд за найвище падіння мобільного телефона у чохлі на природну поверхню.

Про те, як смартфон пережив падіння з висоти понад 30 км, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Guinness World Records.

Реклама

Телефон скинули з висоти 30 607 метрів

Випробування відбулося 24 червня поблизу Кіруни у Швеції. Телефон підняли за допомогою повітряної кулі, а потім відпустили з висоти 30 607 м.

Це більш ніж утричі вище за типову висоту польоту комерційних літаків, яка становить близько 9 000 м, і більш ніж утричі перевищує висоту Евересту — 8 848 м.

Після падіння пристрій вдалося знайти, і він залишився неушкодженим.

Читайте також:

У випробуванні використовували чохол RHINOSHIELD AirX. Його конструкція натхнена автомобільними подушками безпеки та повітряними амортизаційними елементами у спортивному взутті.

Чохол RHINOSHIELD AirX на смартфоні. Фото: Guinness World Records

Компанія зазначає, що AirX створений з одного матеріалу та на 100% придатний до перероблення. На розробку конструкції її Design & R&D лабораторії витратили понад рік.

Спочатку команда розглядала менш екстремальні варіанти рекорду, серед яких 50 послідовних падінь із висоти 15 м, однак зрештою вирішила провести стратосферне випробування.

За правилами Guinness World Records використовувати парашут було заборонено. Крім того, саме чохол мав першим безпосередньо торкнутися землі.

Для підготовки до екстремальних умов інженери проводили випробування за температур нижче нуля, щоб відтворити умови стратосфери, а також тестували пристрій за зміненого атмосферного тиску.

Для порівняння, стандартні лабораторні тести падіння проводять приблизно з висоти 1,2 м, тоді як під час екстремальних перевірок RHINOSHIELD скидає телефони з шостого поверху свого офісу — приблизно з 23 м.

Для запуску Sent Into Space запропонувала космічний центр Esrange у Швеції. Телефон спеціально спрямували в безлюдну місцевість, щоб падіння не створювало небезпеки для людей.

Системи відстеження дозволили звузити район пошуку приблизно до 2 км, однак навіть після цього команді знадобилося понад п'ять годин, щоб знайти пристрій.

Смартфон після падіння зі стратосфери. Фото: Guinness World Records

Після відновлення смартфона команда підтвердила, що він не зазнав пошкоджень, а RHINOSHIELD і Sent Into Space отримали сертифікат Guinness World Records.

Раніше Новини.LIVE писали, що компанія Unitree Robotics продемонструвала рекордний забіг гуманоїдного робота H1, який розвинув пікову швидкість 10 метрів за секунду. Цей результат повернув компанії лідерство в неофіційній гонці швидкості серед людиноподібних роботів і показав стрімкий прогрес у роботизованій локомоції.

Також Новини.LIVE розповідали, що інженерам Drone Pro Hub уперше вдалося офіційно зафіксувати швидкість дрона на рівні 603,47 км/год, що приблизно відповідає М 0,49. Показник перевищив попередній неофіційний рекорд серед швидкісних квадрокоптерів.