Смартфон пережил падение с высоты более 30 км и установил рекорд Гиннеса

Смартфон в стратосфере. Фото: кадр из видео/YouTube

Смартфон в защитном чехле сбросили с высоты 30 607 м, после чего устройство нашли без повреждений. Эксперимент принес компаниям RHINOSHIELD и Sent Into Space рекорд по самому высокому падению мобильного телефона в чехле на естественную поверхность.

О том, как смартфон пережил падение с высоты более 30 км, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Guinness World Records.

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Телефон сбросили с высоты 30 607 метров

Испытание состоялось 24 июня вблизи Кируны в Швеции. Телефон подняли с помощью воздушного шара, а затем сбросили с высоты 30 607 м.

Это более чем в три раза выше типичной высоты полета коммерческих самолетов, которая составляет около 9 000 м, и более чем в три раза превышает высоту Эвереста — 8 848 м.

После падения устройство удалось найти, и оно осталось неповрежденным.

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В испытании использовался чехол RHINOSHIELD AirX. Его конструкция вдохновлена автомобильными подушками безопасности и воздушными амортизирующими элементами в спортивной обуви.

Чехол RHINOSHIELD AirX на смартфоне. Фото: Guinness World Records

Компания отмечает, что AirX изготовлен из одного материала и на 100% пригоден для переработки. На разработку конструкции ее лаборатории Design & R&D ушло более года.

Изначально команда рассматривала менее экстремальные варианты рекорда, в том числе 50 последовательных падений с высоты 15 м, однако в итоге решила провести стратосферное испытание.

По правилам Guinness World Records использование парашюта было запрещено. Кроме того, именно чехол должен был первым непосредственно коснуться земли.

Для подготовки к экстремальным условиям инженеры проводили испытания при температурах ниже нуля, чтобы воссоздать условия стратосферы, а также тестировали устройство при измененном атмосферном давлении.

Для сравнения: стандартные лабораторные испытания на падение проводятся примерно с высоты 1,2 м, тогда как во время экстремальных испытаний RHINOSHIELD сбрасывает телефоны с шестого этажа своего офиса — примерно с высоты 23 м.

Для запуска компания Sent Into Space предложила космический центр Esrange в Швеции. Телефон специально направили в безлюдную местность, чтобы падение не создавало опасности для людей.

Системы отслеживания позволили сузить район поиска примерно до 2 км, однако даже после этого команде понадобилось более пяти часов, чтобы найти устройство.

Смартфон после падения из стратосферы. Фото: Guinness World Records

После восстановления смартфона команда подтвердила, что он не получил повреждений, а RHINOSHIELD и Sent Into Space получили сертификат Guinness World Records.

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