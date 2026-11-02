Android-смартфон в руках. Фото: кадр з відео/YouTube

Шкідливий застосунок на смартфоні може мати вигляд звичайної програми, але після встановлення отримати доступ до важливих функцій пристрою. Однією з ознак небезпеки є запит дозволів, які не відповідають призначенню програми, особливо якщо її завантажили зі стороннього сайту або через Telegram.

Про ризики встановлення неперевірених застосунків розповів експерт із кібербезпеки Павло Бєлоусов в ефірі телеканалу "Київ24", пише редакція Новини.LIVE.

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Як зрозуміти, що застосунок на телефоні може бути небезпечним

За словами Бєлоусова, насамперед варто перевіряти, звідки завантажується програма та які дозволи вона запитує. Наприклад, якщо навігаційний застосунок вимагає доступу до буфера обміну, запису екрана або мікрофона, це може викликати підозри.

В офіційних магазинах App Store та Google Play програми перед публікацією проходять перевірки безпеки. Модератори, зокрема, оцінюють запитувані дозволи та можуть відхилити застосунок, якщо його вимоги не відповідають заявленим функціям.

Водночас експерт наголошує, що навіть офіційні магазини не гарантують повної відсутності шкідливого програмного забезпечення. Проте ризик зіткнутися з небезпечною програмою там значно нижчий, ніж під час завантаження з неперевірених джерел.

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Особливу загрозу становлять застосунки, які пропонують встановити за рекламними посиланнями, через Telegram-канали або ботів. У такому випадку програма може не проходити попередніх перевірок, а рішення про надання доступу до функцій смартфона залишається за користувачем.

Бєлоусов звертає увагу, що люди часто погоджуються з усіма запитами під час встановлення, навіть не читаючи їх. Якщо шкідливий застосунок отримає необхідні дозволи, він може використовувати їх для перехоплення дій на пристрої.

За словами фахівця, створення подібних програм стало доступнішим завдяки інструментам штучного інтелекту. Він зазначає, що для розроблення програмного забезпечення з різними функціями можна використовувати, зокрема, ChatGPT або Claude.

Тому перед встановленням незнайомого застосунку важливо звертати увагу не лише на його назву та призначення, а й на джерело завантаження й дозволи, які він просить надати.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон може становити особливий інтерес для кіберзлочинців, адже зберігає величезну кількість конфіденційної інформації. Для викрадення цих даних зловмисникам іноді достатньо, щоб користувач перейшов за шахрайським посиланням або встановив небезпечний застосунок.

Також Новини.LIVE розповідали, що звичайний перехід на вебсторінку в більшості випадків не призводить до зараження телефона шкідливим програмним забезпеченням. Android та iOS використовують механізми ізоляції браузерного вмісту, які обмежують його доступ до системи.