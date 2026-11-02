Android-смартфон в руках. Фото: кадр из видео/YouTube

Вредоносное приложение на смартфоне может выглядеть как обычная программа, но после установки получить доступ к важным функциям устройства. Одним из признаков опасности является запрос разрешений, не соответствующих назначению приложения, особенно если его скачали со стороннего сайта или через Telegram.

О рисках установки непроверенных приложений рассказал эксперт по кибербезопасности Павел Белоусов в эфире телеканала "Киев24", пишет редакция Новини.LIVE.

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Как понять, что приложение на телефоне может быть опасным

По словам Белоусова, в первую очередь стоит проверять, откуда загружается приложение и какие разрешения оно запрашивает. Например, если навигационное приложение требует доступа к буферу обмена, записи экрана или микрофону, это может вызвать подозрения.

В официальных магазинах App Store и Google Play приложения перед публикацией проходят проверки безопасности. Модераторы, в частности, оценивают запрашиваемые разрешения и могут отклонить приложение, если его требования не соответствуют заявленным функциям.

В то же время эксперт подчеркивает, что даже официальные магазины не гарантируют полного отсутствия вредоносного программного обеспечения. Однако риск столкнуться с опасным приложением там значительно ниже, чем при загрузке из непроверенных источников.

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Особую угрозу представляют приложения, которые предлагают установить по рекламным ссылкам, через Telegram-каналы или ботов. В таком случае программа может не проходить предварительных проверок, а решение о предоставлении доступа к функциям смартфона остается за пользователем.

Белоусов обращает внимание на то, что люди часто соглашаются со всеми запросами при установке, даже не читая их. Если вредоносное приложение получит необходимые разрешения, оно может использовать их для перехвата действий на устройстве.

По словам специалиста, создание подобных программ стало более доступным благодаря инструментам искусственного интеллекта. Он отмечает, что для разработки программного обеспечения с различными функциями можно использовать, в частности, ChatGPT или Claude.

Поэтому перед установкой незнакомого приложения важно обращать внимание не только на его название и назначение, но и на источник загрузки и разрешения, которые оно запрашивает.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон может представлять особый интерес для киберпреступников, ведь на нём хранится огромное количество конфиденциальной информации. Для похищения этих данных злоумышленникам иногда достаточно, чтобы пользователь перешел по мошеннической ссылке или установил опасное приложение.

Также Новини.LIVE сообщали, что обычный переход на веб-страницу в большинстве случаев не приводит к заражению телефона вредоносным программным обеспечением. Android и iOS используют механизмы изоляции браузерного контента, которые ограничивают его доступ к системе.