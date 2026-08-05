Важливо вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч: що буде інакше

Wi-Fi на телефоні, дівчина зі смартфоном у ліжку. Фото: Unsplash, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Wi-Fi на смартфоні часто залишається активним цілодобово, навіть коли власник уже не користується пристроєм. Вимкнення бездротового з'єднання перед сном може вплинути на комфорт, витрати заряду та безпеку телефона.

Про те, що буде, якщо залишати Wi-Fi на смартфоні ввімкненим на всю ніч, розповідає редакція Новини.LIVE.

Навіщо вимикати Wi-Fi на телефоні перед сном

Підключені до бездротової мережі смартфони та інші домашні пристрої постійно створюють електромагнітне випромінювання. Вимкнення Wi-Fi на ніч дозволяє зменшити його вплив.

Без активного інтернет-з'єднання користувач також рідше тягнеться до телефона перед сном і менше відволікається, коли вже намагається заснути.

За даними окремих досліджень, відсутність сповіщень, вібрацій та інших подразників може зменшувати тривожність і покращувати якість сну.

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Коли бездротове з'єднання вимкнене, смартфон повільніше витрачає заряд. Особливо помітною така економія може бути на старіших моделях.

Менше нічне споживання енергії також позитивно позначається на ресурсі акумулятора, оскільки телефон довше зберігає заряд без додаткової активності.

За певних налаштувань смартфон може автоматично підключатися до доступних мереж, поки власник спить.

Якщо телефон приєднається до небезпечної або шкідливої мережі, це може створити ризики для безпеки. Вимкнення Wi-Fi на ніч унеможливлює таке автоматичне підключення.

Раніше Новини.LIVE писали, що навіть потужний роутер не гарантує стабільного сигналу та високої швидкості Wi-Fi. Якість з'єднання залежить не лише від характеристик пристрою, а й від того, де саме його встановили в оселі.

Також Новини.LIVE розповідали, що періодичне перезавантаження роутера може усунути незначні збої та покращити стабільність домашньої мережі. Хоча цей спосіб не розв'язує всі проблеми з інтернетом, у багатьох випадках він допомагає швидко відновити нормальне підключення.