Звонят мошенники: не отвечайте на номера с этими цифрами

Стационарный телефон, женщина разговаривает по телефону. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Мошенники могут маскировать звонки под обычные международные, мобильные или стационарные номера. Поэтому перед тем, как ответить на незнакомый звонок, стоит обратить внимание на код страны, формат номера и то, ждали ли вы такого звонка.

О том, какие телефонные номера могут вызвать подозрение и когда лучше не брать трубку, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на ТСН.

Незнакомые международные номера

Первые цифры после знака "+" указывают на страну, из которой поступает звонок. Для Украины используется код +380, а, например, для Германии — +49.

Если звонит незнакомый номер с международным кодом, а вы не ожидали звонка из-за границы, стоит проявить осторожность. Такой формат может использоваться для создания видимости зарубежного контакта.

Номера с кодом +380 44

Отдельно рекомендуют обращать внимание на киевские стационарные номера с кодом +380 44, поскольку такой формат всё чаще используют спамеры.

Если вы не ожидаете звонков из столицы и не имеете там дел, перед тем как ответить на такой звонок, стоит оценить, может ли он быть вам знакомым.

Нетипичные коды мобильных номеров

В Украине используются хорошо известные коды мобильных операторов:

у "Киевстар" это +380 67, 68, 96, 97, 98 и 77;

Vodafone использует коды +380 50, 66, 95, 99 и 75;

Lifecell — +380 63, 73 и 93.

Если номер имеет нетипичное сочетание цифр или необычный формат, это может быть поводом более внимательно отнестись к такому звонку.

Короткие сервисные номера

Осторожность необходима и в отношении коротких сервисных номеров. Банки, мобильные операторы и крупные компании действительно могут использовать их для звонков клиентам.

В то же время мошенники также могут копировать подобный формат. Если вы не ожидали такого звонка, безопаснее не отвечать сразу.

Звонки через Viber и Telegram

Мошенники могут звонить и через мессенджеры, используя чужие или одноразовые аккаунты.

Особенно стоит насторожиться, если незнакомый контакт звонит без предварительного уведомления и не объясняет причину звонка.

В таком случае лучше не отвечать сразу, а при необходимости проверить контакт отдельно.

Ранее Новини.LIVE писали, что хранить важные данные в сообщениях и переписке на смартфоне не всегда безопасно. В случае потери устройства или получения доступа посторонними такая информация может вызвать серьезные проблемы.

Также Новини.LIVE сообщали, что так называемые "немые" звонки могут использоваться для проверки активности номера и наличия реального абонента. После ответа контакт может попасть в базы данных для рекламных звонков, SMS-рассылок или спам-кампаний.