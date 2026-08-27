Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Техно В школу с планшетом: 5 недорогих моделей для учебы

В школу с планшетом: 5 недорогих моделей для учебы

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 14:24
Планшет для ребенка в школу: 5 моделей от 8 500 грн
Планшет на столе. Фото: Unsplash

Планшет для школьника не обязательно должен быть дорогим: для учебы важны удобный экран, достаточный объем памяти, автономность и нормальная скорость работы. На рынке есть модели, которые останутся актуальными еще несколько учебных лет.

О том, какие модели планшетов можно рассмотреть для ребенка в школу, пишет редакция Новини.LIVE.

Реклама

Samsung Galaxy Tab A11 8/128 ГБ

Galaxy Tab A11 подойдет в первую очередь младшекласснику или ребенку, которому важно носить планшет с собой. Он имеет компактный экран 8,7 дюйма с частотой 90 Гц, весит 337 г, а версия 8/128 ГБ позволяет расширить хранилище с помощью карты microSD до 2 ТБ. Емкость аккумулятора составляет 5100 мАч.

Планшет Samsung Galaxy Tab A11
Планшет Samsung Galaxy Tab A11. Фото: ek.ua

Версия Galaxy Tab A11 Wi-Fi 8/128 ГБ стоит 8 499 грн. Это хороший вариант, если большой 11-дюймовый экран не нужен, а компактность важнее.

Xiaomi Redmi Pad 2 4/128 ГБ

Redmi Pad 2 предлагает уже 11-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1600 и частотой обновления 90 Гц. Внутри установлен процессор MediaTek Helio G100-Ultra, а батарея на 9000 мАч, по данным Xiaomi, обеспечивает до 17 часов просмотра видео. Есть и слот для карты памяти объемом до 2 ТБ.

Читайте также:
Планшет Xiaomi Redmi Pad 2
Планшет Xiaomi Redmi Pad 2. Фото: ek.ua

Версию Wi-Fi 4/128 ГБ можно найти по цене 8 999 грн. Для учебы это один из самых интересных бюджетных вариантов, если нужен большой экран для учебников, документов и видеоуроков.

Lenovo Idea Tab 8/128 ГБ

Lenovo Idea Tab в первую очередь ориентирован именно на обучение. Он получил 11-дюймовый экран 2,5K с частотой 90 Гц, процессор MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 7040 мАч.

Планшет Lenovo Idea Tab
Планшет Lenovo Idea Tab. Фото: ek.ua

Особенно интересна комплектация 8/128 ГБ, в которую стилус Lenovo Pen уже входит в комплект. Это позволяет делать рукописные заметки или работать с заданиями без дополнительной покупки пера. Такая версия стоит около 10 999 грн.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S10 Lite — более дорогой вариант для тех, кто хочет приобрести планшет с запасом на несколько учебных лет. Модель имеет 10,9-дюймовый экран с разрешением 2112x1320 и частотой обновления 90 Гц, процессор Exynos 1380, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с поддержкой microSD.

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Фото: ek.ua

В комплекте идет S Pen, поэтому планшет удобен для конспектов, рисования и работы с заданиями. Samsung также указывает, что обновления безопасности для этой модели будут выпускаться до 31 августа 2032 года.

Wi-Fi-версия 6/128 ГБ продается по цене 15 599 грн.

Apple iPad 11 (A16) 128 ГБ

Если бюджет выше, актуальный базовый iPad остается отличным вариантом для учебы. Модель оснащена чипом A16, 11-дюймовым дисплеем Liquid Retina с разрешением 2360x1640 и накопителем объемом от 128 ГБ. Также поддерживаются Apple Pencil с USB-C и Apple Pencil первого поколения.

Планшет Apple iPad 2025
Планшет Apple iPad 11 (A16). Фото: ek.ua

Версия Wi-Fi на 128 ГБ стоит 23 999 грн. При этом Apple Pencil придется покупать отдельно, что дополнительно увеличивает бюджет.

Ранее Новини.LIVE писали, что стилус вновь набирает актуальность благодаря большим экранам и складным смартфонам. Сегодня его используют не только для заметок, но и для рисования, работы и более точного управления элементами на дисплее.

Также Новини.LIVE рассказывали, что складные смартфоны постепенно переходят из категории необычных гаджетов в практичные устройства для повседневного использования. Их конструкция влияет не только на удобство переноски, но и на то, как пользователь взаимодействует со смартфоном в течение дня.

цены характеристики школа Android-планшет
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации