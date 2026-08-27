Планшет для ребенка в школу: 5 моделей от 8 500 грн

Планшет на столе. Фото: Unsplash

Планшет для школьника не обязательно должен быть дорогим: для учебы важны удобный экран, достаточный объем памяти, автономность и нормальная скорость работы. На рынке есть модели, которые останутся актуальными еще несколько учебных лет.

О том, какие модели планшетов можно рассмотреть для ребенка в школу, пишет редакция Новини.LIVE.

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Samsung Galaxy Tab A11 8/128 ГБ

Galaxy Tab A11 подойдет в первую очередь младшекласснику или ребенку, которому важно носить планшет с собой. Он имеет компактный экран 8,7 дюйма с частотой 90 Гц, весит 337 г, а версия 8/128 ГБ позволяет расширить хранилище с помощью карты microSD до 2 ТБ. Емкость аккумулятора составляет 5100 мАч.

Планшет Samsung Galaxy Tab A11. Фото: ek.ua

Версия Galaxy Tab A11 Wi-Fi 8/128 ГБ стоит 8 499 грн. Это хороший вариант, если большой 11-дюймовый экран не нужен, а компактность важнее.

Xiaomi Redmi Pad 2 4/128 ГБ

Redmi Pad 2 предлагает уже 11-дюймовый дисплей с разрешением 2560x1600 и частотой обновления 90 Гц. Внутри установлен процессор MediaTek Helio G100-Ultra, а батарея на 9000 мАч, по данным Xiaomi, обеспечивает до 17 часов просмотра видео. Есть и слот для карты памяти объемом до 2 ТБ.

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Планшет Xiaomi Redmi Pad 2. Фото: ek.ua

Версию Wi-Fi 4/128 ГБ можно найти по цене 8 999 грн. Для учебы это один из самых интересных бюджетных вариантов, если нужен большой экран для учебников, документов и видеоуроков.

Lenovo Idea Tab 8/128 ГБ

Lenovo Idea Tab в первую очередь ориентирован именно на обучение. Он получил 11-дюймовый экран 2,5K с частотой 90 Гц, процессор MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 7040 мАч.

Планшет Lenovo Idea Tab. Фото: ek.ua

Особенно интересна комплектация 8/128 ГБ, в которую стилус Lenovo Pen уже входит в комплект. Это позволяет делать рукописные заметки или работать с заданиями без дополнительной покупки пера. Такая версия стоит около 10 999 грн.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S10 Lite — более дорогой вариант для тех, кто хочет приобрести планшет с запасом на несколько учебных лет. Модель имеет 10,9-дюймовый экран с разрешением 2112x1320 и частотой обновления 90 Гц, процессор Exynos 1380, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти с поддержкой microSD.

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Фото: ek.ua

В комплекте идет S Pen, поэтому планшет удобен для конспектов, рисования и работы с заданиями. Samsung также указывает, что обновления безопасности для этой модели будут выпускаться до 31 августа 2032 года.

Wi-Fi-версия 6/128 ГБ продается по цене 15 599 грн.

Apple iPad 11 (A16) 128 ГБ

Если бюджет выше, актуальный базовый iPad остается отличным вариантом для учебы. Модель оснащена чипом A16, 11-дюймовым дисплеем Liquid Retina с разрешением 2360x1640 и накопителем объемом от 128 ГБ. Также поддерживаются Apple Pencil с USB-C и Apple Pencil первого поколения.

Планшет Apple iPad 11 (A16). Фото: ek.ua

Версия Wi-Fi на 128 ГБ стоит 23 999 грн. При этом Apple Pencil придется покупать отдельно, что дополнительно увеличивает бюджет.

Ранее Новини.LIVE писали, что стилус вновь набирает актуальность благодаря большим экранам и складным смартфонам. Сегодня его используют не только для заметок, но и для рисования, работы и более точного управления элементами на дисплее.

Также Новини.LIVE рассказывали, что складные смартфоны постепенно переходят из категории необычных гаджетов в практичные устройства для повседневного использования. Их конструкция влияет не только на удобство переноски, но и на то, как пользователь взаимодействует со смартфоном в течение дня.