Планшет для дитини в школу: 5 моделей від 8 500 грн

Планшет на столі. Фото: Unsplash

Планшет для школяра не обов'язково має бути дорогим: для навчання важливі зручний екран, достатній обсяг пам'яті, автономність і нормальна швидкість роботи. На ринку є моделі, які залишаться актуальними ще кілька навчальних років.

Про те, які моделі планшетів можна розглянути для дитини у школу, пише редакція Новини.LIVE.

Реклама

Samsung Galaxy Tab A11 8/128GB

Galaxy Tab A11 підійде насамперед молодшому школяреві або дитині, якій важливо носити планшет із собою. Він має компактний екран 8,7 дюйма з частотою 90 Гц, важить 337 г, а версія 8/128 ГБ дозволяє розширити сховище картою microSD до 2 ТБ. Акумулятор має місткість 5100 мАг.

Планшет Samsung Galaxy Tab A11. Фото: ek.ua

Версія Galaxy Tab A11 Wi-Fi 8/128 ГБ коштує 8 499 грн. Це хороший варіант, якщо великий 11-дюймовий екран не потрібен, а компактність важливіша.

Xiaomi Redmi Pad 2 4/128GB

Redmi Pad 2 пропонує вже 11-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 2560x1600 та частотою 90 Гц. Усередині встановлений MediaTek Helio G100-Ultra, а батарея на 9000 мАг, за даними Xiaomi, забезпечує до 17 годин перегляду відео. Є й слот для карти пам'яті до 2 ТБ.

Читайте також:

Планшет Xiaomi Redmi Pad 2. Фото: ek.ua

Версію Wi-Fi 4/128 ГБ можна знайти за 8 999 грн. Для навчання це один із найцікавіших бюджетних варіантів, якщо потрібен великий екран для підручників, документів і відеоуроків.

Lenovo Idea Tab 8/128GB

Lenovo Idea Tab найбільше орієнтований саме на навчання. Він отримав 11-дюймовий екран 2,5K із частотою 90 Гц, процесор MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативної пам'яті та акумулятор на 7040 мАг.

Планшет Lenovo Idea Tab. Фото: ek.ua

Особливо цікава комплектація 8/128 ГБ, у якій стилус Lenovo Pen уже входить до набору. Це дозволяє робити рукописні нотатки або працювати із завданнями без додаткової покупки пера. Така версія коштує близько 10 999 грн.

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S10 Lite — дорожчий варіант для тих, хто хоче придбати планшет із запасом на кілька навчальних років. Модель має 10,9-дюймовий екран 2112x1320 із частотою 90 Гц, процесор Exynos 1380, 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті з підтримкою microSD.

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Фото: ek.ua

У комплекті є S Pen, тому планшет зручний для конспектів, малювання та роботи із завданнями. Samsung також вказує підтримку оновлень безпеки для цієї моделі до 31 серпня 2032 року.

Wi-Fi-версія 6/128 ГБ продається за 15 599 грн.

Apple iPad 11 (A16) 128GB

Якщо бюджет вищий, актуальний базовий iPad залишається сильним варіантом для навчання. Модель оснащена чипом A16, 11-дюймовим дисплеєм Liquid Retina 2360x1640 та накопичувачем від 128 ГБ. Також підтримуються Apple Pencil USB-C і Apple Pencil першого покоління.

Планшет Apple iPad 11 (A16). Фото: ek.ua

Версія Wi-Fi на 128 ГБ коштує 23 999 грн. Водночас Apple Pencil доведеться купувати окремо, що додатково збільшує бюджет.

Раніше Новини.LIVE писали, що стилус знову набирає актуальності завдяки великим екранам і складаним смартфонам. Сьогодні його використовують не лише для нотаток, а й для малювання, роботи та точнішого керування елементами на дисплеї.

Також Новини.LIVE розповідали, що складані смартфони поступово переходять із категорії незвичних гаджетів у практичні пристрої для щоденного використання. Їхня конструкція впливає не лише на зручність перенесення, а й на те, як користувач взаємодіє зі смартфоном протягом дня.