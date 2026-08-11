Не протирайте экран смартфона этим, если не хотите его испортить
Экран смартфона легко повредить даже при обычной чистке, если использовать неподходящие материалы или средства. Некоторые привычные способы могут оставлять царапины, разрушать защитное покрытие и вызывать появление пятен.
О трёх ошибках при чистке экрана смартфона, которых следует избегать, рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на ITsider.
Не протирайте экран одеждой и грубой тканью
Многие пользователи вытирают дисплей смартфона о джинсы, рубашку или другую одежду. Однако такие материалы могут содержать жесткие волокна, которые оставляют на поверхности микроцарапины.
Со временем это может привести к помутнению стекла и ухудшению чувствительности сенсора.
Не используйте бытовую химию
Средства для мытья посуды, антисептики и дезинфицирующие средства могут повредить олеофобное покрытие дисплея, оставить разводы или вызвать появление пятен.
Опасны также порошковые моющие средства. Их абразивные частицы могут поцарапать поверхность экрана.
Будьте осторожны со спиртом и "народными" методами
Спиртосодержащие антисептики могут разрушать защитное покрытие экрана. Кроме того, жидкость способна проникать через мелкие щели в корпусе и повышать риск внутренних повреждений устройства.
Не стоит пытаться удалить царапины с помощью зубной пасты, поскольку такой способ может только ухудшить ситуацию.
Для очистки смартфона лучше использовать специальные салфетки для электроники, профессиональные спреи или микрофибру. Они удаляют загрязнения, не повреждая дисплей и его защитный слой.
Ранее Новини.LIVE писали, что защитное стекло способно снизить риск появления царапин и трещин на дисплее смартфона. В то же время некачественный или несовместимый аксессуар может вызвать дополнительные неудобства при использовании устройства.
Также Новини.LIVE рассказывали, что зеленая точка в верхней части экрана Android является индикатором конфиденциальности, а не неисправностью. Она появляется, когда приложение или системная служба использует камеру, микрофон или другой чувствительный датчик.
Читайте Новини.live!