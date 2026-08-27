Как защитить аккаунт в Viber и что делать, получив подозрительную ссылку

Мессенджер Viber на экране смартфона. Фото: Pexels

Даже защита Viber не поможет, если пользователь сам откроет опасное сообщение или ссылку. Рекомендуется быть особенно осторожными с сообщениями от незнакомцев, с неизвестных и иностранных номеров.

О том, как защитить аккаунт Viber и что делать после перехода по подозрительной ссылке, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на "Радио Трек".

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Как усилить защиту аккаунта Viber

Специалисты в первую очередь советуют включить двухэтапную аутентификацию. Она добавляет PIN-код, который понадобится при активации Viber на новом устройстве.

Найти эту функцию можно в настройках конфиденциальности.

Для большей конфиденциальности также можно скрыть статус "В сети", отключить уведомления о прочтении и активировать защиту от спама.

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Какие ссылки в Viber лучше не открывать

Не стоит переходить по ссылкам от незнакомых пользователей, особенно если сообщение пришло с неизвестного или иностранного номера.

Мошенники могут выдавать себя за банки, государственные учреждения или известные компании.

Если сообщение вызывает подозрение, ссылку рекомендуется не открывать, а само сообщение удалить.

Что делать после перехода по подозрительной ссылке

Если пользователь уже нажал на опасную ссылку, стоит проверить безопасность своей учетной записи.

Необходимо сменить пароль, открыть раздел "Компьютер и планшеты" и просмотреть список подключенных устройств.

Если среди них есть неизвестное устройство, его нужно отключить.

Киберполиция также советует всегда проверять, кто именно отправил сообщение, даже если отправитель называет себя представителем банка, госучреждения или известной компании.

Ранее Новини.LIVE писали, что современный фишинг уже не ограничивается явно подозрительными письмами. Мошенники используют поддельные CAPTCHA, QR-коды, искусственный интеллект и даже скомпрометированные контакты, чтобы сделать свои сообщения более правдоподобными.

Также Новини.LIVE рассказывали, что звонки с неизвестных номеров не всегда связаны с мошенничеством. Иногда за ними могут стоять знакомые или родственники, сменившие номер, хотя часть таких звонков действительно может быть опасной.