Як захистити акаунт Viber і що робити після підозрілого посилання

Месенджер Viber на екрані смартфона. Фото: Pexels

Навіть захист Viber не допоможе, якщо користувач сам відкриє небезпечне повідомлення або посилання. Особливо обережними радять бути з повідомленнями від незнайомців, невідомих та іноземних номерів.

Про те, як захистити акаунт Viber та що робити після переходу за підозрілим посиланням, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на "Радіо Трек".

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Як посилити захист акаунта Viber

Фахівці насамперед радять увімкнути двоетапну перевірку. Вона додає PIN-код, який знадобиться під час активації Viber на новому пристрої.

Знайти цю функцію можна у налаштуваннях конфіденційності.

Для більшої приватності також можна приховати статус "У мережі", вимкнути повідомлення про прочитання та активувати захист від спаму.

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Які посилання у Viber краще не відкривати

Не варто переходити за посиланнями від незнайомих користувачів, особливо якщо повідомлення надійшло з невідомого або іноземного номера.

Шахраї можуть представлятися банками, державними установами або відомими компаніями.

Якщо повідомлення викликає підозру, посилання радять не відкривати, а саме повідомлення видалити.

Що робити після переходу за підозрілим посиланням

Якщо користувач уже натиснув на небезпечне посилання, варто перевірити безпеку свого акаунта.

Потрібно змінити пароль, відкрити розділ "Комп'ютер та планшети" та переглянути список підключених пристроїв.

Якщо серед них є невідомий пристрій, його потрібно відключити.

Кіберполіція також радить завжди перевіряти, хто саме надіслав повідомлення, навіть якщо відправник називається представником банку, держустанови або відомої компанії.

Раніше Новини.LIVE писали, що сучасний фішинг уже не обмежується очевидно підозрілими листами. Шахраї використовують підроблені CAPTCHA, QR-коди, штучний інтелект і навіть скомпрометовані контакти, щоб зробити свої повідомлення правдоподібнішими.

Також Новини.LIVE розповідали, що дзвінки з невідомих номерів не завжди пов'язані з шахрайством. Іноді за ними можуть стояти знайомі або родичі, які змінили номер, хоча частина таких викликів справді може бути небезпечною.