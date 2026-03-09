Видео
Найдена секретная функция iPhone, которая улучшает каждое фото

9 марта 2026 10:34
Иван Готевич - редактор, экспрт рубрики "Техно"
Иван Готевич
редактор, экспрт рубрики "Техно"
Как всегда получать четкие фото на iPhone — секретная функция камеры
Смартфон Apple iPhone и приложение камеры. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE
Даже мощная камера iPhone не всегда правильно определяет, что именно должно быть самым резким в кадре. Встроенная опция блокировки фокуса и экспозиции позволяет зафиксировать нужную точку заранее и сохранить четкость главного объекта даже при изменении композиции.

Об этом пишет SupercarBlondie.

Читайте также:

Что меняет AE/AF Lock в камере iPhone

Речь идет о функции AE/AF Lock — блокировка автоэкспозиции и автофокуса. В обычном режиме iPhone постоянно подстраивает резкость и яркость в зависимости от того, куда направлена камера и что происходит в кадре. В большинстве случаев это работает корректно, однако иногда система меняет фокус именно в момент нажатия кнопки спуска.

Из-за этого может возникать ситуация, когда фото в целом выглядит удачно, но главный объект оказывается немного размытым, тогда как задний план остается четким. Фиксация AE/AF Lock убирает такое изменение и оставляет выбранные параметры неизменными.

Чтобы включить эту функцию, нужно открыть приложение "Камера", нажать на ту часть экрана, где должен быть фокус, и удерживать палец одну-две секунды. После этого в верхней части экрана появится надпись AE/AF Lock.

Фиксация экспозиции и фокуса в iPhone
Функция фиксации экспозиции и фокуса в камере iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

После активации камера будет сохранять фокус и экспозицию именно в этой точке, даже если смартфон немного сместить или изменить композицию кадра. Это позволяет точнее контролировать результат и сохранять резкость на самой важной части изображения.

Функция особенно полезна в сценах, где в кадре много движения или посторонних деталей. Например, при съемке человека камера может ненадолго переключиться на другой движущийся объект позади, но AE/AF Lock не позволяет этого сделать.

Еще одно преимущество заключается в том, что блокировка подходит для серии снимков одной сцены. Поскольку фокус и яркость не меняются от кадра к кадру, фотографии получаются более одинаковыми по виду.

iPhone 4, представленный в 2010 году, неожиданно вернулся в моду среди молодежи в начале 2026 года. Старый смартфон начали использовать как ретро-аксессуар и компактный "камерафон" для атмосферных фото, из-за чего спрос на модель заметно вырос.

В то же время интерес пользователей вызывает и рынок восстановленных iPhone. Один из блогеров проверил, безопасно ли покупать такие устройства на Temu, заказав два iPhone 14 Pro, и после диагностики выяснилось, что оба смартфона не имели критических технических проблем.

Apple iPhone фото камера функции
