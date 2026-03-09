Как всегда получать четкие фото на iPhone — секретная функция камеры

Смартфон Apple iPhone и приложение камеры. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Даже мощная камера iPhone не всегда правильно определяет, что именно должно быть самым резким в кадре. Встроенная опция блокировки фокуса и экспозиции позволяет зафиксировать нужную точку заранее и сохранить четкость главного объекта даже при изменении композиции.

Что меняет AE/AF Lock в камере iPhone

Речь идет о функции AE/AF Lock — блокировка автоэкспозиции и автофокуса. В обычном режиме iPhone постоянно подстраивает резкость и яркость в зависимости от того, куда направлена камера и что происходит в кадре. В большинстве случаев это работает корректно, однако иногда система меняет фокус именно в момент нажатия кнопки спуска.

Из-за этого может возникать ситуация, когда фото в целом выглядит удачно, но главный объект оказывается немного размытым, тогда как задний план остается четким. Фиксация AE/AF Lock убирает такое изменение и оставляет выбранные параметры неизменными.

Чтобы включить эту функцию, нужно открыть приложение "Камера", нажать на ту часть экрана, где должен быть фокус, и удерживать палец одну-две секунды. После этого в верхней части экрана появится надпись AE/AF Lock.

Функция фиксации экспозиции и фокуса в камере iPhone. Фото: кадр из видео/YouTube

После активации камера будет сохранять фокус и экспозицию именно в этой точке, даже если смартфон немного сместить или изменить композицию кадра. Это позволяет точнее контролировать результат и сохранять резкость на самой важной части изображения.

Функция особенно полезна в сценах, где в кадре много движения или посторонних деталей. Например, при съемке человека камера может ненадолго переключиться на другой движущийся объект позади, но AE/AF Lock не позволяет этого сделать.

Еще одно преимущество заключается в том, что блокировка подходит для серии снимков одной сцены. Поскольку фокус и яркость не меняются от кадра к кадру, фотографии получаются более одинаковыми по виду.

