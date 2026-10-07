В Украине взломали более 100 сайтов: вирус для Windows маскируют под проверку "Я не робот"

Проверка "Я не робот" на экране монитора. Фото: кадр из видео/YouTube

В Украине зафиксирована масштабная кампания, в ходе которой хакеры маскируют заражение компьютера под обычную проверку "Я не робот". Только в сентябре CERT-UA обнаружила более 100 взломанных сайтов, на которых пользователям Windows предлагалось самостоятельно запустить вредоносную команду.

О новой схеме распространения вредоносного программного обеспечения пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

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Как работает поддельная проверка "Я не робот"

Злоумышленники из кластера UAC-0277 используют технику ClickFix. Они взламывают легитимные веб-сайты и добавляют на них вредоносный JavaScript-код, который показывает посетителям поддельную страницу проверки Cloudflare.

Под видом стандартного подтверждения "Я не робот" человеку предлагают скопировать и выполнить команду. После этого на компьютер загружается и устанавливается вредоносное программное обеспечение.

Атака отображается не всем. По данным CERT-UA, вредоносную страницу видят пользователи Windows, которые попали на сайт из поисковых систем, в том числе Google, DuckDuckGo, meta.ua и bigmir.net. Одному пользователю её показывают не чаще двух раз в течение 12 часов.

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Специалисты подчеркивают: настоящая CAPTCHA или проверка Cloudflare не потребует нажимать Win+R, открывать командную строку или PowerShell, а также вводить и запускать какие-либо команды. Если сайт просит это сделать, страницу нужно сразу закрыть, даже если сам ресурс кажется знакомым.

Что происходит после заражения

Для управления инфраструктурой атаки злоумышленники используют блокчейн, в частности сети Polygon и Ethereum. Это позволяет им изменять настройки кампании.

Вредоносное ПО LUNEXSTEALER маскируется под легитимные файлы и использует уязвимости системных драйверов Windows.

После заражения в браузере жертвы незаметно появляется вредоносное расширение под названием "Microsoft Office Word Editor". Оно может похищать логины, пароли и историю посещений, а также позволять злоумышленникам удаленно управлять компьютером.

CERT-UA рекомендует системным администраторам ограничить для обычных пользователей доступ к окну "Выполнить" через Win+R и установку MSI-пакетов без прав администратора. Также рекомендуется активировать Microsoft Vulnerable Driver Blocklist и разрешать в браузерах только проверенные расширения из "белого списка".

Ранее Новини.LIVE писали, что хакерская группировка Cl0p заявила о похищении данных почти 50 компаний в разных странах, среди которых Shell, Philips, Fiserv и GE. Это русскоязычная группа, известная атаками с вымогательством и кражей информации, однако её заявления о масштабах инцидента пока не получили независимого подтверждения.

Также Новини.LIVE сообщали, что специалисты Google Threat Intelligence Group обнаружили Coruna — набор эксплойтов для атак на iPhone с iOS 13.0-17.2.1. Инструментарий содержит пять цепочек атак и использует 23 уязвимости, а в течение 2025 года им пользовались различные злоумышленники.