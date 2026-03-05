Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Техно arrow Google раскрыла атаки Coruna против iPhone украинцев arrow

Google раскрыла атаки Coruna против iPhone украинцев

5 марта 2026 14:24
Иван Готевич - Редактор
Иван Готевич
Редактор
Эксплоит Coruna атаковал iPhone украинцев через уязвимости iOS — исследование Google
Поисковый сервис Google и смартфон в руках. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE
Иван Готевич - Редактор
Иван Готевич
Редактор

Google Threat Intelligence Group (GTIG) опубликовала исследование Coruna — exploit kit для iPhone, рассчитанный на iOS 13.0-17.2.1 и включающий пять цепочек эксплуатации и 23 уязвимости. По данным Google, в 2025 году один и тот же набор инструментов фиксировали у разных акторов: от целевых операций до более широких кампаний.

Об этом говорится в исследовании GTIG.

Реклама
Читайте также:

Как Coruna распространяли и против кого применяли

В GTIG описывают Coruna как комплексный набор эксплуатации уязвимостей iOS, где наиболее продвинутые элементы используют непубличные техники и обход защит. Исследователи зафиксировали, что сначала Coruna применялся в "высокоточных" операциях клиентом компании с рынка слежки, впоследствии появился в watering hole-атаках против украинских пользователей, а позже — в более масштабных кампаниях финансово мотивированной группировки, которую GTIG связывает с Китаем.

Как использовался эксплоит Coruna
Как использовался эксплойт Coruna со временем. Фото: Google Cloud Security

Отдельно GTIG описывает эпизод с компрометацией украинских сайтов: вредоносный JavaScript-фреймворк размещали на домене cdn.uacounter[.]com и подгружали как скрытый iFrame на взломанных ресурсах — от сайтов локальных сервисов до e-commerce. Доставка эксплойтов происходила выборочно для iPhone из определенной геолокации.

В конце 2025 года, по данным Google, тот же фреймворк появился на большом количестве фейковых китайских сайтов, в том числе связанных с "финансовой" тематикой, где эксплойт-цепочки отдавались iOS-устройствам уже без географических ограничений. Один из примеров — страницы, имитировавшие криптосервисы и пытавшиеся заманить пользователей перейти на сайт с iPhone.

Полезная нагрузка подбиралась под конкретную модель iPhone и версию iOS: фреймворк собирал данные для идентификации устройства, после чего загружал соответствующий WebKit-эксплойт для RCE и байпас механизмов.

Отдельный интерес для исследователей представляла "отладочная" сборка: в одном из случаев злоумышленники развернули debug-версию, где эксплойты остались не скрытыми, вместе с внутренними кодовыми названиями. Именно тогда команда пришла к выводу, что комплект предположительно имел внутреннее название Coruna.

Смартфоны давно стали хранилищем конфиденциальных данных. Поэтому они все чаще становятся мишенью для сложных киберопераций.

Специалисты по безопасности также напоминают о рисках использования публичных USB-портов для зарядки. Эксперты советуют избегать прямого подключения смартфонов к таким разъемам, поскольку через них потенциально могут устанавливаться вредоносные программы.

украинцы хакеры Google iPhone исследование кибербезопасность
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации