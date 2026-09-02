Почему OLED-телевизоры могут выгорать и как продлить срок службы экрана

Коробка с OLED-телевизором. Фото: кадр из видео/YouTube

OLED-телевизоры обеспечивают глубокий черный цвет и высокую контрастность, но при этом существует риск постоянного выгорания отдельных участков экрана. В то же время современные модели оснащены защитными механизмами, а несколько простых привычек могут заметно снизить этот риск.

О том, какие телевизоры подвержены выгоранию экрана и как продлить срок службы OLED-панели, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

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Почему OLED-экраны могут выгорать

OLED-дисплей состоит из миллионов органических светодиодов, каждый из которых самостоятельно излучает свет. В отличие от LCD, отдельные пиксели можно полностью отключать или изменять их яркость независимо друг от друга.

Именно это обеспечивает глубокий черный цвет и высокую контрастность, но в то же время означает, что отдельные пиксели могут изнашиваться с разной скоростью.

Каждый пиксель состоит из более мелких субпикселей, которые обычно отвечают за красный, зеленый и синий цвета. Они также могут изнашиваться неравномерно. Со временем более изношенные участки становятся тусклее, и на экране может появиться постоянный контур или "призрак" ранее отображавшегося изображения.

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Наибольшую опасность представляют статичные элементы, которые длительное время остаются на одном месте. Например, это могут быть логотипы телеканалов во время многочасового просмотра новостей или спортивных трансляций.

Подобный эффект возможен и во время длительной игры в одну и ту же игру, если на экране постоянно отображаются неизменные надписи и элементы интерфейса.

Как снизить риск выгорания OLED

Одним из главных факторов ускоренного износа является высокая яркость. Чем интенсивнее работают светодиоды, тем большую нагрузку они получают. Органический материал OLED также быстрее деградирует под воздействием тепла, а высокая яркость дополнительно усиливает нагрев.

Поэтому длительная работа на максимальной яркости может ускорить появление выгорания. Уменьшение этого параметра помогает снизить нагрузку на пиксели.

Также телевизор следует выключать, когда им не пользуются.

Новые OLED-телевизоры получили ряд функций, которые помогают бороться с неравномерным износом. Среди них:

смещение пикселей;

процедуры их обновления;

автоматическое снижение яркости в отдельных сценах.

При просмотре разнообразного контента в течение нескольких часов в день, особенно без постоянных статичных элементов, риск заметного выгорания значительно снижается.

Ранее Новини.LIVE писали, что OLED-мониторы привлекают высокой контрастностью и глубоким черным, однако в повседневной работе со статичными окнами могут иметь ощутимые недостатки. Перед покупкой стоит взвесить, не перевесят ли эти недостатки преимущества качественного изображения в играх и фильмах.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Mini LED и OLED по-разному улучшают качество изображения и лучше подходят для разных сценариев. OLED отличается глубоким черным цветом, тогда как Mini LED чаще имеет преимущества в яркости, цене и общей выгодности покупки.