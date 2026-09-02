Чому OLED-телевізори можуть вигоряти та як продовжити строк служби екрана

Коробка з OLED-телевізором. Фото: кадр з відео/YouTube

OLED-телевізори дають глибокий чорний колір і високу контрастність, але мають ризик постійного вигоряння окремих ділянок екрана. Водночас сучасні моделі отримали захисні механізми, а кілька простих звичок можуть помітно зменшити ризик.

Про те, які телевізори схильні до вигоряння екрана та як продовжити строк служби OLED-панелі, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

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Чому OLED-екрани можуть вигоряти

OLED-дисплей складається з мільйонів органічних світлодіодів, кожен із яких самостійно випромінює світло. На відміну від LCD, окремі пікселі можна повністю вимикати або змінювати їхню яскравість незалежно один від одного.

Саме це забезпечує глибокий чорний колір і високу контрастність, але водночас означає, що окремі пікселі можуть зношуватися з різною швидкістю.

Кожен піксель складається з менших субпікселів, які зазвичай відповідають за червоний, зелений і синій кольори. Вони також можуть старіти нерівномірно. З часом сильніше зношені ділянки стають тьмянішими, і на екрані може з'явитися постійний контур або "привид" раніше показаного зображення.

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Найбільшу небезпеку становлять статичні елементи, які тривалий час залишаються на одному місці. Наприклад, це можуть бути логотипи телеканалів під час багатогодинного перегляду новин або спортивних трансляцій.

Схожий ефект можливий і під час тривалої гри в одну й ту саму гру, якщо на екрані постійно відображаються незмінні написи та елементи інтерфейсу.

Як зменшити ризик вигоряння OLED

Одним із головних чинників прискореного зношення є висока яскравість. Чим сильніше працюють світлодіоди, тим більше навантаження вони отримують. Органічний матеріал OLED також швидше деградує під впливом тепла, а висока яскравість додатково посилює нагрівання.

Тому тривала робота на максимальній яскравості може прискорити появу вигоряння. Зменшення цього параметра допомагає знизити навантаження на пікселі.

Також телевізор варто вимикати, коли ним не користуються.

Нові OLED-телевізори отримали низку функцій, які допомагають боротися з нерівномірним зношенням. Серед них:

зміщення пікселів;

процедури їхнього оновлення;

автоматичне зниження яскравості в окремих сценах.

За умови перегляду різноманітного контенту протягом кількох годин на день, особливо без постійних статичних елементів, ризик помітного вигоряння значно знижується.

Раніше Новини.LIVE писали, що OLED-монітори приваблюють високою контрастністю та глибоким чорним, однак у щоденній роботі зі статичними вікнами можуть мати відчутні компроміси. Перед покупкою варто зважити, чи не переважать ці недоліки переваги якісного зображення в іграх і фільмах.

Також Новини.LIVE розповідали, що Mini LED та OLED по-різному покращують якість зображення й краще підходять для різних сценаріїв. OLED вирізняється глибоким чорним кольором, тоді як Mini LED частіше має переваги в яскравості, ціні та загальній вигідності покупки.