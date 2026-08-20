Google вводит 24-часовую задержку при установке APK-файлов на Android

Приложения на экране Android-смартфона. Фото: Unsplash

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Google начала постепенно внедрять новый механизм установки приложений от непроверенных разработчиков на Android. Процесс специально усложнили: пользователю придется перезагрузить смартфон и подождать 24 часа, прежде чем система разрешит такую установку.

О том, как будет работать новый механизм установки сторонних приложений на Android, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Android Authority.

Как установить приложение от непроверенного разработчика

Новый механизм Google называет "advanced flow". Он предназначен для случаев, когда пользователь хочет установить приложение от разработчика, который не зарегистрирован в Google.

Сначала нужно открыть "Параметры разработчика" и перейти в раздел приложений от непроверенных разработчиков. Далее следует включить соответствующее разрешение и подтвердить действие с помощью блокировки экрана.

Система также попросит подтвердить, что никто не заставляет пользователя изменять эту настройку.

После этого смартфон нужно перезагрузить и подождать 24 часа. Только потом можно снова вернуться к настройкам и разрешить установку приложений от непроверенных разработчиков на семь дней или на неопределенный срок.

Во время непосредственной установки Android всё равно покажет предупреждение, но пользователь сможет выбрать "Install anyway".

Зачем Google добавила задержку на 24 часа

Дополнительные шаги были сделаны намеренно. Перезагрузка и суточное ожидание призваны затруднить мошеннические схемы, в ходе которых жертву по телефону или в чате заставляют установить вредоносное приложение.

После активации нового механизма оставлять "Параметры разработчика" постоянно включенными не нужно.

Если само разрешение на установку непроверенных приложений временно отключить, Android даст 10 минут, чтобы активировать его снова без повторного ожидания в течение 24 часов.

Новый механизм будет работать не только при первой установке, но и при обновлениях приложений от незарегистрированных разработчиков. Если разрешение отключено, обычное обновление такого приложения не установится, пока пользователь снова не активирует соответствующий режим.

В то же время установка и обновление через ADB остаются исключением. Пользователи, использующие этот способ, смогут обойтись без нового процесса.

Когда Google начнёт требовать проверку разработчиков

Внедрение нового механизма происходит постепенно, поэтому настройка может появиться не на всех смартфонах сразу.

Система использует новую службу Android Developer Verifier. По данным Google, её также можно установить вручную из Google Play, что может ускорить появление нового режима.

Обязательная проверка разработчиков начнётся 30 сентября в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде.

Сначала правила будут распространяться на приложения из Google Play, HONOR App Market, OPPO App Market, Galaxy Store, Palm Store, V-Appstore и GetApps. В 2027 году Google планирует расширить систему на другие регионы и способы установки приложений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Google начала заранее предупреждать пользователей об Android-приложениях, которые могут чрезмерно расходовать заряд батареи. Соответствующая отметка появляется в Google Play для приложений с повышенной фоновой активностью.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Google Play обнаружили масштабное распространение вредоносного ПО NoVoice через как минимум 50 приложений с более чем 2,3 млн загрузок. Наибольший риск касается старых или давно не обновляемых Android-устройств.