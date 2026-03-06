Видео
Google начала маркировать энергоёмкие приложения в Play Store

6 марта 2026 10:34
Иван Готевич - Редактор
Иван Готевич
Редактор
Google Play начал предупреждать о приложениях, разряжающих батарею
Логотип Google и Google Play на экране смартфона. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE
Google начала помечать Android-приложения, которые могут слишком быстро расходовать заряд ещё до установки. В Google Play для таких программ появляется предупреждение о повышенной фоновой активности и возможном влиянии на автономность смартфона.

Об этом пишет 9to5Google.

В Play Store появились предупреждения о повышенном потреблении энергии

С 1 марта 2026 года Google начала постепенно добавлять на страницы отдельных Android-приложений в Play Store заметное предупреждение о возможном чрезмерном разряде аккумулятора. В нем говорится, что программа может использовать больше заряда, чем ожидается, из-за высокой активности в фоновом режиме.

Предупреждение про потребление энергии в Google Play
Предупреждение о потреблении энергии в Google Play. Фото: 9to5Google

Вместе с этим компания запустила новый технический показатель для разработчиков, который позволяет отслеживать, как часто приложение "будит" устройство и удерживает его активным. Google связывает это решение со стремлением уменьшить влияние неэффективных программ на автономность Android-смартфонов.

Под ограничения могут попасть приложения, которые стабильно превышают порог Excessive Partial Wake Lock в системе Android vitals. Для таких программ последствия могут быть не только в виде предупреждения на странице в магазине, но и в виде исключения из некоторых поверхностей рекомендаций и других механизмов обнаружения в Google Play.

Google уточняет, что исключения предусмотрены для сценариев с явной пользой для человека. К ним относятся, в частности, воспроизведение музыки, доступ к геолокации и инициированная пользователем передача данных. Такие случаи не должны подпадать под стандартное наказание за фоновую активность.

Быстрая разрядка смартфона пользователи часто связывают с популярными сервисами вроде TikTok, Reels или YouTube. Однако иногда причиной может быть и обычный браузер.

Параллельно Google продолжает развивать саму платформу Android. Ранее в утечке из Chromium Issue Tracker впервые появился полноценный десктоп-интерфейс системы с обновленной верхней панелью, поддержкой расширений в Chrome и элементами многооконной работы на большом экране.

Google Android приложение батерея аккумулятор Google Play Store
