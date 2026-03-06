Китай поднял первую в мире воздушную электростанцию на высоту 2 км — видео

Первая в мире летающая электростанция S2000. Фото: кадр из видео/YouTube

В Китае прошли испытания воздушной ветроэнергетической системы S2000, которая работает не у поверхности, а в более мощных потоках воздуха на высоте 2 000 метров. Проверка показала, что привязная установка мегаваттного класса способна удерживаться в воздухе, сохранять устойчивость и передавать выработанную электроэнергию на наземную станцию.

По какому принципу работает платформа S2000

В городе Ибинь инженеры провели испытания большого серебристого аппарата, наполненного гелием. В отличие от обычных летательных машин, он не перевозит людей или грузы, а остается соединенным с землей длинным высокопрочным тросом и предназначен для генерации электроэнергии из воздушных потоков на большой высоте.

Во время теста аппарат находился в воздухе несколько часов и поднялся до отметки 2 000 метров. На такой высоте ветер дует равномернее и имеет большую силу, чем у поверхности земли. Бортовые системы платформы использовали эту кинетическую энергию, пока аппарат удерживался в стационарном положении. Испытания должны были подтвердить, что привязанная к наземной станции система мегаваттного класса способна работать безопасно.

Команда Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology следила за стабильностью аппарата при разной скорости ветра, работой троса под нагрузкой и тем, как внутренние узлы превращают движение воздуха в электрическую энергию.

Разработку создала частная компания вместе с несколькими научно-исследовательскими учреждениями. Фактически это летательная ветротурбина, которая держится в воздухе благодаря подъемной силе гелиевой оболочки. В отличие от обычных наземных турбин, такая конструкция может работать в высотных воздушных потоках, где плотность энергии значительно выше.

Система использует специализированный легкий генератор. Внутри платформы размещено несколько генерирующих модулей, которые вращаются под действием ветра, а произведенная энергия поступает на землю через высокопрочный трос. Во время недавнего теста система смогла выработать достаточно электроэнергии, чтобы подтвердить потенциал для более масштабного применения.

За время испытания установка сгенерировала около 385 киловатт-часов электроэнергии. Энергии, полученной во время короткого полета, могло бы хватить типичному домохозяйству почти на две недели. Команда разработчиков подчеркивает, что воздух на высоте 2 000 метров дает более стабильный источник энергии, чем приземный ветер.

Один из ключевых сценариев для проекта — поставка электроэнергии в отдаленные районы, где сложно строить традиционную инфраструктуру. Благодаря мобильности систему можно перемещать в зависимости от сезона или локальных потребностей.

Испытания в провинции Сычуань стали первым случаем, когда система такой мощности достигла подобной высоты. Данные, полученные во время полета на 2 000 метров, используют на следующем этапе разработки. Сейчас исследователи анализируют износ углеродных компонентов и работу генераторов.

На фоне глобального перехода к чистой энергетике инженеры активно ищут новые способы производства электричества. Солнечная энергия уже стала одним из ключевых направлений развития, а исследования в области перовскитных солнечных элементов показывают потенциал для значительного повышения эффективности панелей.

В то же время массовая установка солнечных панелей создает новые экологические вызовы. Например, в Австралии из-за стремительного роста количества крышных электростанций формируется волна отходов: значительная часть старых фотоэлектрических модулей после завершения службы попадает на свалки.