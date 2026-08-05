Что будет, если не отключать Wi-Fi на телефоне на ночь

Wi-Fi на телефоне, девушка со смартфоном в постели. Фото: Unsplash, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Wi-Fi на смартфоне часто остается включенным круглосуточно, даже когда владелец уже не пользуется устройством. Отключение беспроводного соединения перед сном может повлиять на комфорт, расход заряда и безопасность телефона.

О том, что будет, если оставлять Wi-Fi на смартфоне включенным на всю ночь, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Зачем отключать Wi-Fi на телефоне перед сном

Подключенные к беспроводной сети смартфоны и другие домашние устройства постоянно создают электромагнитное излучение. Отключение Wi-Fi на ночь позволяет уменьшить его воздействие.

Без активного интернет-соединения пользователь также реже тянется к телефону перед сном и меньше отвлекается, когда уже пытается заснуть.

По данным отдельных исследований, отсутствие уведомлений, вибраций и других раздражителей может снижать тревожность и улучшать качество сна.

Как отключение Wi-Fi влияет на батарею и безопасность

Когда беспроводное соединение отключено, смартфон медленнее расходует заряд. Особенно заметной такая экономия может быть на старых моделях.

Меньшее ночное потребление энергии также положительно сказывается на ресурсе аккумулятора, поскольку телефон дольше сохраняет заряд без дополнительной активности.

При определенных настройках смартфон может автоматически подключаться к доступным сетям, пока владелец спит.

Если телефон подключится к опасной или вредоносной сети, это может создать риски для безопасности. Отключение Wi-Fi на ночь исключает такое автоматическое подключение.

Ранее Новини.LIVE писали, что даже мощный роутер не гарантирует стабильного сигнала и высокой скорости Wi-Fi. Качество соединения зависит не только от характеристик устройства, но и от того, где именно его установили в доме.

Также Новини.LIVE сообщали, что периодическая перезагрузка роутера может устранить незначительные сбои и улучшить стабильность домашней сети. Хотя этот способ не решает все проблемы с интернетом, во многих случаях он помогает быстро восстановить нормальное подключение.