Более 20 ГБ за одну очистку: как освободить место в Google Фото

В руках смартфон с логотипом Google на экране. Фото: Unsplash

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Хранилище Google Фото может незаметно заполняться годами из-за фотографий и видео, которые накапливаются в медиатеке. Прежде чем переходить на более дорогой тариф Google One, можно проверить несколько категорий файлов и освободить значительный объем памяти.

О пяти способах освободить место в Google Фото пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Android Authority.

Старые фото до июня 2021 года можно не удалять

Фотографии и видео, загруженные в режиме "Экономия места" до 1 июня 2021 года, не занимают места в хранилище учетной записи Google.

Поэтому их удаление поможет упорядочить медиатеку, но не увеличит доступный объем хранилища. Если главная цель заключается именно в освобождении места, лучше сосредоточиться на файлах, загруженных позже.

Начать очистку стоит со скриншотов

В медиатеке могут годами храниться скриншоты переписок, мемов, страниц сайтов и другой информации, которая уже утратила актуальность.

Просматривать их удобнее через веб-версию Google Фото на компьютере, где большой экран и клавиатура упрощают массовое выделение файлов.

В приведенном примере удаление примерно 3000 скриншотов позволило освободить около 2 ГБ.

Проверьте группы похожих фотографий

В Google Фото нет полноценного инструмента поиска дубликатов, но функция "Stacking" объединяет похожие фотографии в группы.

Внутри такой группы можно оставить лучший кадр, а остальные удалить. В то же время полностью полагаться на автоматическую группировку не стоит, поскольку сервис иногда объединяет фотографии, которые заметно отличаются.

Перед удалением лучше просматривать каждую группу отдельно. В случае автора Android Authority очистка около 800 фотографий освободила примерно 3 ГБ.

Найдите самые большие фотографии и видео

Быстро сократить объем занятого места в хранилище можно с помощью поиска самых больших файлов.

В мобильном приложении Google Фото нужно открыть меню учетной записи, выбрать "Освободить место", найти раздел "Крупные фото и видео" и нажать "Проверить".

В веб-версии нужно нажать на информацию об занимаемом месте в левой части экрана, а затем выбрать "Крупные фото и видео".

Особое внимание стоит уделить видеороликам, поскольку один файл может занимать несколько гигабайт. В приведенном примере самое большое видео имело объем 2,3 ГБ, а весь этот этап позволил освободить более 8,5 ГБ.

Отдельно просмотрите все сохраненные видео

После удаления самых больших файлов стоит дополнительно проверить всю папку с видео. Менеджер хранилища может не отображать короткие ролики продолжительностью всего несколько секунд.

По отдельности такие файлы занимают немного памяти, но сотни коротких видео вместе могут занимать несколько гигабайт.

Среди них могут быть случайно сохраненные ролики из социальных сетей и мессенджеров, старые видео для Instagram, фрагменты распаковок и другие временные записи.

В случае автора удаление более 500 таких видеофайлов освободило ещё 9,4 ГБ. В целом после очистки медиатеки удалось вернуть около 23 ГБ места.

Ранее Новини.LIVE писали, что передать фото, документы или большие видео со смартфона на ноутбук можно без кабеля. Android, iPhone, Windows и macOS поддерживают несколько беспроводных способов, которые позволяют быстро обмениваться файлами.

Также Новини.LIVE рассказывали, что смартфон может постепенно терять производительность даже без явных неисправностей. Одной из причин являются временные файлы из мессенджеров, браузеров и других приложений, которые со временем могут занимать несколько гигабайт памяти.