Кнопкові телефони повертаються: чому варто перейти на них

Кнопковий телефон BlackBerry. Фото: Unsplash

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Кнопкові телефони можуть стати альтернативою для тих, хто хоче менше часу проводити зі смартфоном, але не готовий повністю відмовлятися від сучасних функцій. Деякі моделі на Android підтримують застосунки та водночас залишаються компактнішими й автономнішими.

Про те, які переваги мають кнопкові телефони та чому на них варто звернути увагу, розповідає редакція Новини.LIVE.

Кнопкові телефони довше працюють без заряджання

Навіть функціональний кнопковий телефон зазвичай споживає менше енергії, ніж смартфон. У таких пристроїв немає великих дисплеїв із частотою оновлення понад 60 Гц та енергоємного програмного забезпечення.

Точна автономність залежить від конкретної моделі. Через невисоке енергоспоживання у компактному корпусі може використовуватися й акумулятор меншої місткості, ніж у сучасних смартфонах.

Деякі кнопкові телефони здатні працювати близько тижня на одному заряді, інші — кілька днів. У будь-якому разі заряджати їх може знадобитися рідше, ніж звичайний смартфон.

Кнопковий телефон легше носити із собою

Сучасні смартфони стають дедалі більшими, через що не завжди зручно поміщаються у кишені.

Компактний кнопковий телефон займає менше місця, зручніше лежить у руці та може бути практичнішим, наприклад під час пробіжки.

Кнопкові телефони можуть менше відстежувати активність

Деякі кнопкові телефони на Android підтримують WhatsApp, Messenger та інші застосунки великих технологічних компаній, тому повністю приватними такі пристрої назвати не можна.

Водночас вони зазвичай не підтримують більшість популярних застосунків, які можуть збирати інформацію про поведінку користувача.

Через меншу кількість встановлених сервісів кнопковий телефон потенційно може збирати менше даних про те, куди ходить користувач, що читає, про що говорить і що купує.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон зберігає чимало конфіденційної інформації. Незвичні зміни в роботі пристрою можуть свідчити про сторонній доступ або появу шпигунського програмного забезпечення.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть не найновіший смартфон може ще кілька років справлятися з повсякденними завданнями. Водночас окремі звички користувача здатні швидше зношувати акумулятор, пошкоджувати корпус і погіршувати роботу системи.