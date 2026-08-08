Ідеальний відсоток батареї: коли ставити смартфон на зарядку

Смартфон із розрядженою батареєю, зарядний кабель поруч із зарядним портом смартфона. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Звичка постійно заряджати смартфон до 100% або чекати повного розряджання може скорочувати ресурс акумулятора. Натомість фахівці називають діапазони заряду, які допомагають довше зберігати батарею.

Про те, на якому відсотку заряду варто підключати смартфон до живлення, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на "Радіо Трек".

Коли краще ставити смартфон на заряджання

Загальноприйнятою вважається тактика "20-80". Вона передбачає підключення смартфона до зарядного пристрою приблизно на 20% і припинення заряджання після досягнення 80%.

Водночас такий спосіб підходить не всім. Заряду в межах 60-80% може не вистачати на повний день активного використання, а користувачеві доводиться регулярно стежити за показником батареї.

На Android для цього можна використовувати спеціальні застосунки, які надсилають сповіщення після досягнення заданого рівня заряду.

Чим відрізняється правило "50-70"

Ще одним варіантом є підтримання заряду смартфона приблизно між 50% і 70%.

На думку деяких фахівців, така тактика здатна продовжити життя батареї вдвічі або навіть більше. Проте вона може бути незручною для людей, які часто перебувають далеко від розетки або інших джерел живлення.

Обидва способи можна використовувати залежно від того, як саме користувач експлуатує смартфон. Водночас фахівці не рекомендують регулярно розряджати батарею до 0% та заряджати її до 100%, оскільки це скорочує життєздатність акумулятора.

Раніше Новини.LIVE писали, що після досягнення 100% заряду смартфон не обов'язково відразу від'єднувати від розетки. Сучасна електроніка захищає батарею від перезаряджання, хоча за певних умов тривале перебування на зарядці все ж може прискорювати її зношення.

Також Новини.LIVE розповідали, що швидке заряджання не завжди є головною причиною погіршення стану акумулятора. Сучасні системи керування живленням знижують потенційні ризики, тоді як деякі повсякденні звички можуть сильніше впливати на ресурс батареї.