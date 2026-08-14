Як звільнити гігабайти пам'яті на Android без видалення додатків

Android-смартфон в руках. Фото: Unsplash

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Повільна робота Android-смартфона не завжди означає, що пристрій застарів або потребує ремонту. Причиною можуть бути тимчасові файли застосунків і браузера, які поступово накопичуються та займають пам'ять.

Про те, як очистити кеш на Android та звільнити місце без видалення особистих даних, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на УНН.

Коли варто очищати кеш на Android

Кеш складається з тимчасових файлів, які смартфон зберігає для швидкого доступу під час роботи із застосунками та інтернетом.

Якщо телефон почав працювати повільніше, зависати або програми запускаються довше, очищення кешу може допомогти звільнити частину пам'яті, усунути дрібні помилки та покращити стабільність системи.

Для профілактики таке очищення рекомендується проводити раз на кілька місяців.

Як видалити кеш застосунків

Для очищення можна відкрити програму "Менеджер" та запустити функцію очищення. Після аналізу система покаже обсяг кешованих даних і запропонує їх видалити.

Можна натиснути "Очистити" одразу або відкрити показаний обсяг кешу та переглянути перелік програм.

Після цього можна вибрати застосунки, якими користуються рідко або не користуються взагалі, та натиснути "Очистити".

Як очистити кеш Telegram і Viber

Месенджери Telegram і Viber можуть накопичувати значний обсяг даних у пам'яті смартфона.

Для очищення потрібно відкрити месенджер, перейти до меню та "Налаштувань", після чого вибрати "Дані та сховище" — "Використання сховища".

Далі залишається натиснути "Очистити кеш".

Як очистити кеш браузера

Історія та кешовані файли браузера окремо можуть займати небагато місця, але за місяці або роки їхній обсяг здатний помітно зрости.

Для очищення потрібно відкрити браузер, натиснути на три крапки у правому кутку екрана та перейти до розділу "Історія".

Після цього слід вибрати пункт "Видалити інформацію про роботу браузера".

Чим очищення кешу відрізняється від видалення даних

Під час очищення кешу видаляються лише тимчасові файли. Через це деякі застосунки можуть трохи повільніше відкриватися наступного разу, оскільки необхідні файли доведеться завантажити повторно.

Особисті дані користувача при очищенні кешу не видаляються.

Натомість функція очищення даних застосунку повністю видаляє його налаштування та збережену інформацію. Тому ці дві дії важливо не плутати.

Раніше Новини.LIVE писали, що звільнити місце на Android-смартфоні можна без повного видалення потрібних застосунків та їхніх даних. У нових версіях системи для цього передбачений окремий спосіб тимчасово зменшити зайнятий обсяг сховища.

Також Новини.LIVE розповідали, що нестача пам'яті не завжди означає необхідність видаляти важливі фото, відео чи програми. Значну частину сховища можуть непомітно займати тимчасові файли та дублікати, які накопичуються під час користування смартфоном.