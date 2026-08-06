Як вимкнути рекламу в застосунках і браузері на Android та iOS

Смартфони в руках. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Реклама на смартфоні може з'являтися в застосунках, браузері, сповіщеннях і навіть системних меню. Значну частину таких оголошень можна вимкнути через налаштування Android та iOS, не встановлюючи зайвих програм.

Про те, як прибрати рекламу на смартфоні в застосунках і браузері, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.ua.

Як вимкнути рекламу в застосунках на Android

На Android надокучливі оголошення та повідомлення часто з'являються через надмірні дозволи, надані встановленим програмам.

Щоб їх прибрати, потрібно відкрити "Налаштування", перейти до розділу із застосунками та сповіщеннями, а потім послідовно вимкнути показ повідомлень для програм, які надсилають зайву інформацію.

Це допоможе позбутися рекламних банерів у шторці сповіщень і під час роботи з екраном.

Для повнішого фільтрування трафіку можна використовувати AdGuard або NetGuard, хоча такі блокувальники зазвичай платні. Безплатною, але менш всеосяжною альтернативою є Adblock Fast.

Як прибрати рекламні сповіщення на iPhone

На смартфонах Apple реклама трапляється рідше, але інколи надходить у вигляді сповіщень від установлених програм.

Щоб вимкнути їх, потрібно відкрити меню сповіщень, знайти перелік застосунків і скасувати дозволи для тих, які надсилають непотрібну інформацію.

Як заблокувати рекламу в браузері

Сайти можуть показувати банери, відео та спливні вікна. Для їх блокування можна встановити спеціальне розширення.

На Android відповідний блокувальник можна завантажити з Google Play Store. Зокрема, AdGuard блокує рекламу та захищає приватність, запобігаючи стеженню з боку сайтів.

Для браузерів на iPhone також доступні подібні розширення, однак операційна система має певні обмеження.

Як вимкнути системну рекламу на Xiaomi

Смартфони Xiaomi можуть показувати оголошення навіть у системних застосунках, оскільки компанія частково компенсує рекламними вставками низьку вартість пристроїв.

Щоб прибрати таку рекламу, у "Налаштуваннях" потрібно вимкнути показ рекомендацій на робочому столі.

Після цього в меню "Усі застосунки" слід деактивувати параметр "Отримувати рекомендації".

У розділі "Паролі та безпека" потрібно відкрити "Конфіденційність", відмовитися від персоналізованої реклами та вимкнути сервіс MSA, який відповідає за більшість оголошень.

Як тимчасово прибрати рекламу без налаштувань

Більшість банерів і відеороликів завантажуються через інтернет. Тому ввімкнення "Режиму польоту" від'єднає смартфон від мережі та тимчасово припинить показ реклами.

Для цього достатньо натиснути піктограму літака, коли потрібно зосередитися на завданні або позбутися мережевих оголошень.

Раніше Новини.LIVE писали, що звільнити пам'ять на Android-смартфоні можна без остаточного видалення потрібних застосунків та їхніх даних. У нових версіях системи для цього передбачена функція, яка дає змогу тимчасово скоротити зайнятий ними обсяг сховища.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть відносно новий Android-смартфон може з часом почати швидше втрачати заряд без помітного зношення батареї. Причиною нерідко стають фонові функції, які непомітно продовжують працювати та споживати енергію.