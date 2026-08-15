Як правильно обрати кабель та адаптер для швидкого заряджання

Зарядний пристрій та зарядний кабель для смартфона. Фото: Unsplash

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Навіть смартфон із USB-C може заряджатися значно повільніше, ніж заявляє виробник. Максимальна швидкість залежить одразу від трьох речей — можливостей самого пристрою, адаптера та кабелю.

Про те, як правильно підібрати кабель та адаптер для швидкого заряджання, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на 24 Канал.

Адаптер має підтримувати потрібну потужність

Сам роз'єм USB-C не гарантує максимальної швидкості заряджання. Якщо блок живлення не підтримує необхідну потужність, смартфон отримає лише стільки енергії, скільки адаптер здатен віддати.

Наприклад, Samsung Galaxy S26 Ultra підтримує дротове заряджання потужністю до 60 Вт, але в комплекті має лише кабель, тому відповідний адаптер потрібно купувати окремо. OnePlus 13 у деяких країнах, навпаки, постачається зі швидким зарядним пристроєм.

Використовувати адаптер потужніший, ніж потрібно смартфону, безпечно — система сама обмежить споживання до допустимого рівня. Натомість дешеві або застарілі блоки живлення можуть знижувати швидкість заряджання.

Невідповідний кабель може обмежити швидкість

Навіть потужний адаптер не забезпечить швидке заряджання, якщо кабель не підтримує необхідні характеристики.

Варто звертати увагу на підтримку USB Power Delivery (PD) або Qualcomm Quick Charge. Значення має й конструкція: товстіші дроти з нижчим калібром краще проводять енергію.

Впливати на швидкість може й довжина. У дуже довгих кабелях, наприклад близько 2 м, сигнал може деградувати, через що заряджання сповільнюється.

Для пристроїв потужністю до 60 Вт зазвичай достатньо кабелю на 3 А, тоді як для ноутбуків на 100 Вт потрібен варіант на 5 А.

Перегрів змушує смартфон заряджатися повільніше

На швидкість впливають і умови заряджання. Якщо смартфон перегрівається, система може автоматично зменшувати потужність.

Таке може статися, якщо пристрій лежить під прямим сонячним промінням або перебуває у товстому чохлі, який утримує тепло.

Під час заряджання також краще не запускати важкі застосунки у фоновому режимі та залишати смартфон у прохолодному місці.

Правильно підібрані аксесуари дозволяють помітно скоротити час біля розетки. iPhone 17 Pro Max з адаптером на 40 Вт набирає приблизно 50% заряду за 20 хвилин, Google Pixel 10 Pro XL з 45-ватним зарядним пристроєм — до 70% за пів години, а Samsung Galaxy TriFold підтримуватиме 45 Вт і зможе відновити половину заряду приблизно за 30 хвилин.

Раніше Новини.LIVE писали, що регулярне заряджання смартфона до 100% або повне виснаження батареї може пришвидшувати її зношення. Щоб довше зберігати ресурс акумулятора, фахівці радять підтримувати заряд у більш сприятливому діапазоні.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть новий Android-смартфон може відчутно втрачати заряд протягом ночі без активного використання. Однією з причин здатна бути фонова функція, яка постійно шукає доступні бездротові сигнали.