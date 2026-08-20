Google запроваджує 24-годинну затримку під час встановлення APK-файлів на Android

Застосунки на екрані Android-смартфона. Фото: Unsplash

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Google почала поступово впроваджувати новий механізм встановлення застосунків від неперевірених розробників на Android. Процес спеціально зробили складнішим: користувачеві доведеться перезавантажити смартфон і почекати 24 години, перш ніж система дозволить таке встановлення.

Про те, як працюватиме новий механізм встановлення сторонніх застосунків на Android, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Android Authority.

Як встановити застосунок від неперевіреного розробника

Новий механізм Google називає "advanced flow". Він призначений для випадків, коли користувач хоче встановити застосунок від розробника, який не зареєстрований у Google.

Спочатку потрібно відкрити "Параметри розробника" та перейти до розділу застосунків від неперевірених розробників. Далі слід увімкнути відповідний дозвіл і підтвердити дію за допомогою блокування екрана.

Система також попросить підтвердити, що ніхто не змушує користувача змінювати це налаштування.

Після цього смартфон потрібно перезавантажити та почекати 24 години. Лише потім можна знову повернутися до налаштування й дозволити встановлення застосунків від неперевірених розробників на сім днів або безстроково.

Під час безпосереднього встановлення Android усе одно покаже попередження, але користувач зможе вибрати "Install anyway".

Навіщо Google додала затримку на 24 години

Додаткові кроки зробили навмисно. Перезавантаження та добове очікування мають ускладнити шахрайські схеми, під час яких жертву по телефону або в чаті змушують встановити шкідливий застосунок.

Після активації нового механізму залишати "Параметри розробника" постійно увімкненими не потрібно.

Якщо сам дозвіл на встановлення неперевірених застосунків тимчасово вимкнути, Android дасть 10 хвилин, щоб активувати його знову без повторного очікування протягом 24 годин.

Новий механізм працюватиме не лише для першого встановлення, а й для оновлень програм від незареєстрованих розробників. Якщо дозвіл вимкнений, звичайне оновлення такого застосунку не встановиться, доки користувач знову не активує відповідний режим.

Водночас встановлення та оновлення через ADB залишаються винятком. Користувачі, які застосовують цей спосіб, зможуть обходитися без нового процесу.

Коли Google почне вимагати перевірку розробників

Розгортання нового механізму відбувається поступово, тому налаштування може з'явитися не на всіх смартфонах одразу.

Система використовує нову службу Android Developer Verifier. За даними Google, її також можна встановити вручну з Google Play, що може прискорити появу нового режиму.

Обов'язкова перевірка розробників стартує 30 вересня у Бразилії, Індонезії, Сінгапурі та Таїланді.

Спочатку правила поширяться на застосунки з Google Play, HONOR App Market, OPPO App Market, Galaxy Store, Palm Store, V-Appstore та GetApps. У 2027 році Google планує розширити систему на інші регіони та способи встановлення застосунків.

Раніше Новини.LIVE писали, що Google почала заздалегідь попереджати користувачів про Android-застосунки, які можуть надмірно витрачати заряд батареї. Відповідна позначка з'являється у Google Play для програм із підвищеною фоновою активністю.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Google Play виявили масштабне поширення шкідливого ПЗ NoVoice через щонайменше 50 застосунків із понад 2,3 млн завантажень. Найбільший ризик стосується старих або давно не оновлюваних Android-пристроїв.