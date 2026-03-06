Відео
Google почала позначати "ненажерливі" Android-застосунки

6 березня 2026 10:34
Іван Готевич - Редактор
Іван Готевич
Редактор
Google Play почав попереджати про застосунки, що швидко розряджають батарею Android
Логотип Google та Google Play на екрані смартфона. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE
Іван Готевич - Редактор
Іван Готевич
Редактор

Google почала попереджати про Android-застосунки, які можуть швидко розряджати смартфон ще до встановлення. Нове позначення з'являється у Google Play для програм із надмірною фоновою активністю, що впливає на батарею.

Про це пише 9to5Google.

Читайте також:

У Play Store з'явилися попередження про підвищене споживання енергії

Із 1 березня 2026 року Google почала поступово додавати до сторінок окремих Android-застосунків у Play Store помітне попередження про можливий надмірний розряд акумулятора. У ньому йдеться, що програма може використовувати більше заряду, ніж очікується, через високу активність у фоновому режимі.

Предупреждение про потребление энергии в Google Play
Попередження про споживання енергії в Google Play. Фото: 9to5Google

Разом із цим компанія запустила новий технічний показник для розробників, який дає змогу відстежувати, як часто застосунок "будить" пристрій і утримує його активним. Google пов'язує це рішення з прагненням зменшити вплив неефективних програм на автономність Android-смартфонів.

Під обмеження можуть потрапити застосунки, які стабільно перевищують поріг Excessive Partial Wake Lock у системі Android vitals. Для таких програм наслідки можуть бути не лише у вигляді попередження на сторінці в магазині, а й у вигляді виключення з деяких поверхонь рекомендацій та інших механізмів виявлення в Google Play.

Google уточнює, що винятки передбачені для сценаріїв із явною користю для людини. До них належать, зокрема, відтворення музики, доступ до геолокації та ініційоване користувачем передавання даних. Такі випадки не мають підпадати під стандартне покарання за фонову активність.

Швидке розряджання смартфона користувачі часто пов'язують із популярними сервісами на кшталт TikTok, Reels або YouTube. Однак іноді причиною може бути й звичайний браузер.

Паралельно Google продовжує розвивати саму платформу Android. Раніше у витоку з Chromium Issue Tracker вперше з'явився повноцінний десктоп-інтерфейс системи з оновленою верхньою панеллю, підтримкою розширень у Chrome та елементами багатовіконної роботи на великому екрані.

Google Android додаток батарея акумулятор Google Play Store
